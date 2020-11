EVGA lance la GeForce RTX 3090 KINGPIN Hybrid.



EVGA a lancé son produit halo RTX série 30 sous la forme de la carte graphique RTX 3090 KINGPIN Hybrid. Le prix est là aussi, à 2 000 Dollars. Pour ce prix, vous obtenez une carte graphique refroidie par un système hybride, livrée avec un AIO de 360 mm et un écran OLED intégré pour la surveillance de la carte graphique (tensions, températures et horloges) ou l'affichage d'animations. La carte comporte également des horloges Boost parmi les plus performantes du secteur pour le RTX 3090 SKU, réglé à 1 920 MHz Boost.























Étant une édition KINGPIN, la carte graphique est un réservoir surdimensionné et surconstruit, avec sa conception d'étage de puissance 23 phases sur le PCB 12 couches. Il n'y a pas un, ni deux, mais trois réglages du BIOS (normal, OC et LN2) pour ceux qui veulent soumettre la carte à des méthodes de refroidissement extrêmes. Pour un contrôle détaillé de la tension, le RTX 3090 KINGPIN Hybrid a des en-têtes EVBot et Probit-IT exposés. La carte est uniquement disponible pour les membres EVGA Elite, un programme de récompense pour les utilisateurs EVGA qui récompense les clients récurrents ou toute personne active dans les forums EVGA.



VIDEOCARDZ