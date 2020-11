ASUS annonce une nouvelle Chromebox 4.



ASUS a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle Chromebox 4, le dernier appareil ASUS basé sur Chrome qui dispose d'un processeur Intel de 10e génération pour des performances exceptionnelles, de l'USB-C 3.2 Gen 1 pour des connexions ultra-rapides et de la prise en charge intégrée de Google Play pour une riche sélection d'applications Android axées sur la productivité, la communication, le divertissement et plus encore. La combinaison d'une conception polyvalente et légère et de performances dynamiques offre de plus grandes capacités et une meilleure expérience utilisateur pour les entreprises, l'éducation et l'utilisation à domicile.











La Chromebox 4 d'ASUS combine des processeurs Intel Core ou Celeron de 10e génération, jusqu'à 16 Go de mémoire DDR4-2666 et jusqu'à 256 Go de stockage SSD M.2 pour des performances rapides et fluides, plus économes en énergie que jamais. L'appareil est également équipé d'un port USB-C 3.2 Gen 1 polyvalent pour des transferts de données rapides, une alimentation électrique et une fonctionnalité DisplayPort, et il prend en charge jusqu'à trois écrans 4K à la fois pour des visuels brillants et nets et une productivité puissante. En outre, l'appareil est doté d'une connectivité Intel WiFi 6 pour des connexions réseau ultra-rapides et de ports USB 3.2 Gen 2 Type-A pour des transferts de données rapides.



Accès à une riche sélection d'applications Android



La prise en charge intégrée de Google Play sur la Chromebox 4 d'ASUS permet aux utilisateurs d'accéder sans entraves à un large éventail d'applications et de contenus Android. L'accès à ces applications permet aux utilisateurs de trouver facilement leurs applications préférées et de les apprécier avec la puissance d'un mini PC - l'appareil est donc parfait pour les affaires, l'éducation et l'utilisation à domicile.



Sécurité et fiabilité



La Chromebox 4 d'ASUS est conçue dès le départ avec la sécurité à l'esprit. L'appareil se met automatiquement à jour, ce qui garantit que les utilisateurs disposent toujours des dernières mises à jour de logiciels et de sécurité pour rester à l'abri des virus, des logiciels malveillants et autres problèmes de sécurité. De plus, le support VESA nouvellement conçu est verrouillable et se fixe solidement aux surfaces pour une protection physique contre les chutes ou le vol.



Disponibilité et prix



L'ASUS Chromebox 4 sera disponible en Amérique du Nord en Décembre 2020 à partir de 289 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP