Sortie de la bande-annonce officielle du jeu Cyberpunk 2077.



CD Projekt RED a publié aujourd'hui une bande-annonce officielle de son prochain titre triple A intitulé Cyberpunk 2077. Le 10 Décembre 2020, nous avons eu un aperçu du fonctionnement du jeu et de ses objectifs.







Le jeu se déroule dans un monde ouvert, l'Amérique du Nord, après une crise nucléaire. Vous vous trouvez dans un endroit appelé Night City, l'une des dernières mégalopoles, où vous comblez le vide entre les rues et la mafia des entreprises.



















En tant que mercenaire urbain rémunéré, vous utilisez votre corps cybernétique pour faire votre travail et être le meilleur possible.



Voici un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Pour rappel voici les configurations recommandées :







TECHPOWERUP