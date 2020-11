TECHPOWERUP nous propose le test de la : MSI GeForce RTX 3080 Suprim X.



Les graphiques MSI GeForce RTX 3080 Suprim X sont la nouvelle implémentation sur mesure du RTX 3080 "Ampère" de la société. Avec elle, la société lance sa nouvelle extension de marque "Suprim" positionnée un cran au-dessus de la gamme de cartes graphiques MSI Gaming X Trio.



Il est probable que Suprim X soit la nouvelle Gaming Z puisque la société a probablement dû lutter contre la perception selon laquelle Gaming Z n'est qu'une Gaming X overclockée alors qu'en fait, elle serait généralement accompagnée de certaines améliorations physiques.



En plus d'un design plus haut de gamme que le Gaming X Trio, le Suprim X RTX 3080 est doté d'une vitesse d'horloge plus élevée et de quelques fonctions exclusives. MSI réserve le traitement du Suprim X aux seuls GPU haut de gamme, à commencer par les RTX 3090, RTX 3080 et RTX 3070. Dans cette revue, nous examinons le Suprim X RTX 3080, mais nous vous présenterons également bientôt le Suprim RTX 3090.



La GeForce RTX 3080 est la première carte graphique "Ampère" basée sur la première architecture graphique grand public de NVIDIA depuis près de deux ans. La société a été la première à introduire le rayonnage en temps réel pour les jeux avec sa série RTX 20 "Turing" en 2018, et "Ampere" est un exercice qui permet de faire en sorte que le rayonnage ait un impact beaucoup moins important sur les performances qu'avec la génération précédente.



Alors que la 3D interactive purement raytracée reste un objectif d'ingénierie à très long terme en raison de l'énormité de la puissance de calcul requise, NVIDIA a réalisé que la 3D raster conventionnelle peut être combinée avec certains éléments raytracés, tels que l'éclairage, les ombres, les réflexions, l'illumination globale et l'occlusion ambiante, pour élever le réalisme graphique bien au-delà de ce qui est possible avec la 3D raster, même avec le dernier jeu de fonctions DirectX 12, et a innové la technologie RTX. Avec "Ampere", NVIDIA présente sa deuxième génération, qui ajoute encore plus d'effets RTX accélérés au niveau matériel et améliore les performances. Le RTX 3080 est conçu pour rendre possible le jeu AAA avec raytracing à 4K (UHD) à 60 Hz.







La nouvelle architecture graphique GeForce "Ampere" marque le début de la 2ème génération de RTX, qui combine de nouveaux cœurs CUDA "Ampere" qui doublent le débit par rapport à la génération précédente en exploitant les opérations mathématiques FP32+INT32 simultanées par cycle d'horloge, de nouveaux cœurs RT de 2ème génération, qui doublent les performances de traversée et d'intersection BVH par rapport aux cœurs RT "Turing" et ajoutent un nouveau matériel à fonction fixe qui permet le motion-blur raytracé ; et le nouveau cœur Tensor de 3e génération inspiré des cœurs qui alimentent le processeur HPC A100 Tensor Core, qui exploite le phénomène de rareté dans les réseaux neuronaux à apprentissage profond pour augmenter les performances d'inférence de l'IA d'un ordre de grandeur par rapport à la génération précédente. NVIDIA exploite l'IA pour alimenter son débruitage de traçage de rayons et permettre l'amélioration des performances de son DLSS. Avec "Ampere", NVIDIA introduit le DLSS 8K, qui permet de jouer à une résolution de 8K.



La GeForce RTX 3080 comporte près de trois fois plus de cœurs CUDA que la RTX 2080, soit 8 704 contre 2 944. Il comporte également 68 cœurs RT de 2e génération, 272 cœurs Tensor de 3e génération, 272 TMU et 96 ROP. Afin d'alimenter toute cette puissance de calcul avec un flux de données constant, NVIDIA s'est associé à Micron Technology pour innover une nouvelle technologie de mémoire exclusive qu'elle appelle GDDR6X, qui sur le RTX 3080 offre des débits de données stupéfiants de 19 Gbps, au lieu des 16 Gbps du GDDR6 classique. NVIDIA élargit également le bus mémoire à 320 bits et augmente la quantité de mémoire à 10 Go.





La RTX 3080 bénéficie d'une bande passante mémoire de 760 Go/s. Il existe plusieurs autres technologies de nouvelle génération, telles que la prise en charge du nouveau bus PCI-Express 4.0 x16, les derniers connecteurs DisplayPort 1.4a et HDMI 2.1 qui prennent en charge 8K sur un seul câble, et l'accélération du décodage AV1. Le RTX 3080 est basé sur le même "gros" silicium que le RTX 3090, le "GA102" construit sur le procédé de fabrication du silicium FFN 8 de Samsung.



La GeForce RTX 3080 Suprim X de MSI est peut-être la seule carte personnalisée qui peut faire courir la NVIDIA Founders Edition dans un concours de beauté. La coque et la plaque arrière de la glacière sont en aluminium brossé de première qualité. Elles ont été conçues à la perfection et recouvrent un dissipateur de chaleur en aluminium à ailettes qui tire la chaleur par des caloducs carrés "core pipe" qui assurent un meilleur contact avec le GPU par l'intermédiaire d'une plaque de base en cuivre nickelé et d'un composé thermique à haute conductivité.



Le dissipateur est ventilé par un trio de ventilateurs TorX 4.0 de taille uniforme, équipés de roues à aubes pour un flux d'air axial guidé et de roulements à double bille. Le refroidisseur comporte également un caloduc aplati destiné à extraire la chaleur des puces de mémoire du circuit imprimé.



MSI donne au RTX 3080 Suprim X son overclock d'usine le plus élevé à ce jour, avec un boost GPU réglé à 1905 MHz par rapport à la référence 1710 MHz et 1815 MHz du RTX 3080 Gaming X Trio. C'est également le RTX 3080 refroidi par air le plus cher de MSI, à 900 dollars, soit 200 dollars de plus que l'édition Founders et 140 dollars de plus que le Gaming X Trio. Dans cette revue, nous examinons de très près le MSI GeForce RTX 3080 Suprim X pour vous dire si cette énorme prime est justifiée.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP