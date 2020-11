LG nous propose un nouvel écran PC : Le 27QN600-B.



LG a annoncé un nouvel écran à cristaux liquides WQHD de 27 pouces, le "27QN600-B", qui utilise un panneau IPS offrant un grand angle de vision et une large gamme de couleurs.















L'écran WQHD (2560×1440) prend en charge la plage dynamique élevée "HDR10", mais à une valeur de 359nit, ce qui serait un "faux HDR", et peut clairement dessiner des zones sombres et claires d'images à texture fine dont les couleurs sont difficiles à distinguer avec la norme SDR.



En outre, les joueurs peuvent utiliser des fonctions telles que la "synchronisation libre" qui supprime les déchirures et les bégaiements, le mode "DAS" (Dynamic Action Sync) qui minimise le délai avant l'affichage du signal vidéo à l'écran, et le "stabilisateur de noir" qui améliore la visibilité des scènes sombres.



Les principales spécifications sont la luminosité 350 cd/㎡, angle de vision horizontal/vertical 178 °, gamme de couleurs sRGB 99%, couleur d'affichage 16,77 millions de couleurs, vitesse de réponse 5 ms, taux de rafraîchissement 75 Hz, rapport de contraste 1.000 : 1. L'interface est HDMI x2 et DisplayPort x1, et il est équipé d'un "mode de réduction de la lumière bleue" et d'un "anti-scintillement" comme fonctions de soins oculaires.



La taille du corps principal est de 614 mm de large, 209 mm de profondeur, 484 mm de hauteur et pèse 5,7 kg. Le support permet un réglage de l'inclinaison de -5 à 15 °, et le mounter VESA a un pas de 100x100mm.



Pas de date ni de prix pour le moment.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



THE GURU3D