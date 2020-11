NZXT élargit la gamme de refroidisseurs liquides pour CPU Kraken AIO avec le Kraken X-3 RGB et le Kraken Z53.



NZXT annonce aujourd'hui une extension du Kraken X-3 RGB et du Kraken Z53 en élargissant leur gamme existante de refroidisseurs de CPU liquides AIO.











Kraken X-3 RGB



La famille NZXT Kraken X-3 présentera une nouvelle variante qui comprendra des ventilateurs NZXT AER RGB 2 pour les constructeurs souhaitant maximiser le RGB dans leur construction. La série Kraken X-3 comprend le design amélioré du miroir à l'infini RGB iconique avec une taille d'anneau agrandie. Le capuchon est amélioré et peut être tourné pour assurer l'orientation correcte du logo NZXT, ce qui permet d'accueillir plus de constructeurs. Avec la toute dernière pompe de 7ème génération pour Asetek, la série RGB Kraken X-3 a des performances de refroidissement de pointe pour votre CPU.



Kraken Z53



La série NZXT Kraken Z-3 comprendra désormais le NZXT Kraken Z53 240mm AIO en plus des options 280mm et 360mm précédemment disponibles. La série NZXT Kraken Z-3 est le complément parfait à toute bataille de jeu. Un magnifique écran LCD de 60 mm (2,36") offre une personnalisation visuelle illimitée et est capable d'afficher des données vitales sur la santé du système ainsi que toute image personnalisée ou GIF animé via NZXT CAM. D'une esthétique et de performances inégalées, la série Kraken Z-3 est construite avec la pompe Asetek de 7e génération et offre aux constructeurs la possibilité de s'exprimer d'une toute nouvelle manière tout en gardant leur CPU au frais.



Les séries Kraken X-3 et Z-3 sont toutes deux compatibles avec les socles de processeurs courants, tels que le LGA 1200 d'Intel et l'AM4 d'AMD, ce qui permet aux constructeurs d'accéder à un refroidissement de haute performance, quelle que soit la plate-forme choisie.



Caractéristiques exclusives de la série RGB du Kraken X-3 :



Vivant et silencieux



Des effets d'éclairage dramatiques complètent votre système avec l'ajout de ventilateurs Aer RGB 2 inclus. Les ventilateurs sont dotés d'un design de pales de ventilateur à bout d'aile qui produit un flux d'air optimal tout en gardant les ventilateurs aussi silencieux que possible. Les roulements dynamiques à fluide de chaque ventilateur assurent un fonctionnement durable et quasi silencieux.



Exclusivité de la série Z-3 de Kraken



Grâce à un écran LCD lumineux de 2,36 pouces capable d'afficher des couleurs 24 bits, vous pouvez désormais personnaliser entièrement l'apparence de votre refroidisseur d'unité centrale. Qu'il s'agisse d'un gif amusant ou de données CAM, vous pouvez utiliser votre Kraken pour vous exprimer d'une nouvelle manière passionnante.



Caractéristiques des séries Kraken X-3 et Kraken Z-3 :



Garder le contrôle



Le logiciel élégant et convivial de la CAM fait de vous le maître de votre PC. Grâce à des commandes intuitives et simples à utiliser, vous pouvez gérer facilement les performances et l'apparence de votre Kraken.



Des performances incroyables



Les ventilateurs de radiateur Aer P ou les ventilateurs Aer RGB 2 inclus sont conçus pour un refroidissement liquide parfait. Dotés d'une admission chanfreinée et de roulements dynamiques fluid, ils offrent un fonctionnement silencieux, une fiabilité à long terme et de puissantes performances de refroidissement.



Une installation simple



Des manchons en fine maille de nylon renforcent le tube en caoutchouc, lui conférant une durabilité et une protection contre les mauvaises manipulations. La pompe peut être tournée ou placée à fit les besoins de votre carte mère sans affecter la direction du logo ou de l'image. *



*L'orientation de la pompe peut être modifiée par incréments de 30° pour le Kraken série X-3 et par incréments de 90° pour le Kraken série Z-3 afin de réduire les interférences avec d'autres composants.



Caractéristiques supplémentaires :



- Installez votre pompe dans n'importe quelle direction pour éviter les conflits avec les emplacements mémoire en faisant tourner le logo NZXT du Kraken X-3 ou en plaçant l'écran du Kraken Z-3 dans la bonne orientation,

- Comprend un connecteur NZXT RGB pour alimenter les accessoires d'éclairage NZXT RGB, y compris les ventilateurs Aer RGB 2,

- Pompe de 7e génération d'Asetek, offrant un meilleur refroidissement et des performances silencieuses à 800 tr/min,

- Amélioration de la synchronisation des modes d'éclairage entre les autres accessoires RGB NZXT,

- Pompe et effets d'éclairage contrôlés par la CAM NZXT,

- Installation plus facile grâce à des tubes renforcés (400 mm).



Les prix de la gamme :



Série Kraken X-3 RGB



- Kraken X53 RGB (refroidisseur AIO 240mm) : 159.99 euros,

- Kraken X63 RGB (refroidisseur AIO 280mm) : 179.99 euros,

- Kraken X73 RGB (refroidisseur AIO 360 mm) : 219.99 euros.



Série Kraken Z-3



- Kraken Z53 (refroidisseur AIO 240mm) : 229.99 euros.



Pas de date pour le moment.



