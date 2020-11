GIGABYTE lance la gamme BRIX S de mini-PC équipés de processeurs AMD Ryzen 4000U.



GIGABYTE a lancé la gamme BRIX S de mini-PC de bureau équipés de processeurs mobiles AMD Ryzen 4000U "Renoir" 15 W. Ces mini-PC sont presque de taille NUC, mesurant 46,8 mm x 119,5 mm x 119,5 mm (HxLxP), et comportent une baie de disque SATA de 2,5 pouces en plus d'un emplacement M.2-2280 avec câblage PCI-Express 3,0 x4 et SATA 6 Gbps. La connectivité est soulignée par quatre sorties d'affichage, une pour HDMI 2.0a, une pour DisplayPort et deux pour USB-C avec des passages DP. La connectivité réseau comprend 2,5 GbE et 802.11ax + WLAN Bluetooth 5.1.















En ce qui concerne les modèles spécifiques, le GB-BRR7H-4700 est alimenté par un Ryzen 7 4700U, le GB-BRR5H-4500 par un Ryzen 5 4500U, et le GB-BRR3H-4300 par un Ryzen 3 4300U. Tous les trois disposent de deux emplacements DDR4 SO-DIMM et d'un emplacement M.2-2280 libre, de sorte que vous êtes censé disposer de votre propre mémoire et stockage.



Ils sont tous les trois équipés de supports de montage VESA, ce qui vous permet de les placer derrière votre moniteur, si celui-ci est équipé de supports muraux VESA. Les briques d'alimentation fournies avec les trois peuvent fournir 135 W de puissance.



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP