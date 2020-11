EPIC GAMES nous propose le jeu : Elite Dangerous.







Prenez le contrôle de votre vaisseau dans une galaxie impitoyable. Elite Dangerous est l'ultime épopée spatiale massivement multijoueur, la version nouvelle génération de la première aventure en monde ouvert du jeu vidéo avec des trames scénaristiques évolutives et l'intégralité ...



Développeur : Frontier Developments.



Éditeur : Frontier Developments.



Date de sortie : 2 Avril 2015.



Genre : Simulateur de vol spatial, Action.



Classification : Interdit au moins de 7 ans.



Elite Dangerous



Elite Dangerous est l'ultime épopée spatiale massivement multijoueur, la version nouvelle génération de la première aventure en monde ouvert du jeu vidéo avec une galaxie connectée, des trames scénaristiques évolutives et l'intégralité de la Voie lactée reproduite à l'échelle.



Les joueurs débutent seulement avec un petit vaisseau et quelques crédits. Dans cette galaxie futuriste impitoyable, ils feront tout pour obtenir compétences, savoir, richesse et pouvoir afin de survivre et de rejoindre les rangs de l'Elite emblématique.



À l'ère des superpuissances galactiques et des guerres interstellaires, l'histoire de chaque joueur influence l'expérience de jeu connectée unique et la narration évolutive faite à la main. Les gouvernements s'effondrent, les batailles sont perdues et gagnées, et les frontières de l'humanité sont redessinées, tout cela par les actions des joueurs.



Une galaxie de merveilles



Les 400 milliards de systèmes stellaires de la Voie lactée forment le décor du gameplay ouvert d'Elite Dangerous. Les vraies étoiles, planètes, lunes, ainsi que les vrais champs d'astéroïdes et trous noirs de notre propre galaxie sont reproduits à l'échelle dans la plus grande aire de jeu de l'histoire du jeu vidéo.



Une expérience de jeu connectée unique



Les gouvernements s'effondrent, les batailles sont perdues et gagnées, et les frontières de l'humanité sont redessinées, tout cela par les actions des joueurs. À l'ère des superpuissances galactiques et des guerres interstellaires, l'histoire personnelle de chaque joueur influence la galaxie connectée et la narration évolutive faite à la main.



Tracez votre propre route



Améliorez votre vaisseau et personnalisez tous ses composants tandis que vous chassez, explorez, combattez, minez, faites de la contrebande et du commerce, et surviviez dans cette galaxie impitoyable de l'an 3301. Faites tout pour obtenir compétences, savoir, richesse et pouvoir afin de rejoindre les rangs de l'Elite emblématique.



Massivement multijoueur



Faites des rencontres imprévisibles avec des joueurs du monde entier dans l'espace massivement multijoueur d'Elite Dangerous. Partez à la découverte de cette galaxie connectée en mode Solo, ou avec des joueurs du monde entier en mode Jeu ouvert, où chaque rencontre peut déboucher sur une amitié nouvelle ou une rivalité forcenée. Vous devez créer un compte Elite Dangerous gratuit auprès de Frontier pour pouvoir jouer.



Un jeu vivant



De nouveaux contenus et fonctionnalités viennent enrichir Elite Dangerous. Conçues pour répondre aux attentes des joueurs, des mises à jour majeures enrichissent le gameplay pour les centaines de milliers de joueurs qui explorent ensemble la galaxie connectée, s'y affrontent ou y coopèrent.



La première aventure en monde ouvert du jeu vidéo



Elite Dangerous est la troisième suite du jeu révolutionnaire Elite de 1984, la version nouvelle génération de la première aventure en monde ouvert du jeu vidéo avec une galaxie connectée, des trames scénaristiques évolutives et l'intégralité de la Voie lactée reproduite à l'échelle.



N'oubliez pas qu'il faut un compte EPIC GAMES pour pouvoir télécharger le jeu.



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



EPIC GAMES