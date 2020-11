TECHPOWERUP nous propose le test de la : AMD Radeon RX 6800 XT.



La revue de l'AMD Radeon RX 6800 XT est arrivée ! Cela fait un moment que le lancement en 2019 de la série "Navi" Radeon RX 5700 RDNA a bouleversé la gamme de performances des GeForce RTX série 20 de NVIDIA. Cela les a obligés à passer à la série RTX 20 SUPER, mais NVIDIA avait encore une énorme avance en termes de performances et d'efficacité. AMD a travaillé sur la nouvelle architecture RDNA2 non seulement pour alimenter ses GPU Radeon de nouvelle génération, mais aussi les consoles de nouvelle génération, telles que la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S.



C'est ce qui rend RDNA2 très pertinent pour les développeurs de moteurs de jeux, car les jeux modernes sont d'abord développés pour les consoles, car c'est là que se trouve l'argent. Le fait d'avoir la même architecture sur la console et sur le PC signifie qu'il est plus facile d'optimiser pour ce dernier, avec un minimum d'efforts. La série Radeon RX 6800 est le premier GPU discret d'AMD à répondre aux exigences de DirectX 12 Ultimate, qui comprend le raytracing et le shading à taux variable.







NVIDIA a plus que doublé le nombre de shaders de ses GPU GeForce "Ampere" par rapport à la génération précédente, car elle cherchait à faire en sorte que les taux de trame "RTX on" correspondent approximativement aux taux de trame "RTX off" de "Turing". Comme il s'agit de la première Radeon d'AMD à proposer un raytracing en temps réel, le nombre de shaders de la "Big Navi" devait également être doublé par rapport à la RX 5700, et c'est ce qu'a fait AMD.



Lorsque nous avons commencé à regarder l'annonce en direct d'AMD pour la nouvelle série RX 6000 fin octobre, après avoir examiné le RTX 3080, nous ne nous attendions pas à ce qu'AMD lance un GPU "haut de gamme". Ce qui a été dévoilé dans ce flux a été stupéfiant, AMD affirmant que ses puces de la série RX 6000 étaient les plus rapides de NVIDIA, et qu'elles étaient également proposées à un prix compétitif.



La Radeon RX 6800 XT dans cette revue était comparée au RTX 3080, et la RX 6800 (également revue aujourd'hui) au RTX 2080 Ti, qui est essentiellement le RTX 3070. Le vaisseau amiral RX 6900 XT est censé concurrencer le RTX 3090 - il sera lancé plus tard dans l'année. Nous aurions immédiatement fait appel à BS si AMD n'avait pas fixé le prix de ces cartes à plus de 500 dollars - AMD est convaincu que les performances de ces cartes sont suffisantes pour un prix aussi élevé dans la ligue de NVIDIA.



La Radeon RX 6800 XT, tout comme la RX 6800, est basée sur le silicium RDNA2 "Navi 21" de 7 nm avec une augmentation de 80 % des unités de calcul par rapport à la RX 5700 XT. Chacune de ces unités de calcul RDNA2 dispose d'un matériel de traçage de rayons. AMD a également doublé la quantité de mémoire à 16 Go, bien que le bus mémoire soit toujours de 256 bits, et la société utilise la norme JEDEC 16 Gbps GDDR6 (512 Go/s).



Cela ne devrait-il pas priver le silicium de la bande passante de la mémoire ? AMD aurait pu rechercher des bus mémoire plus larges, ou même prendre la voie HBM-MCM, ce qui aurait réduit la marge de manœuvre de la société face à NVIDIA, mais la société a changé de tactique en introduisant un nouveau composant intelligent appelé Infinity Cache, dont nous parlerons plus en détail dans la section Architecture.



AMD propose la Radeon RX 6800 XT à 649 dollars, soit 50 dollars de moins que la RTX 3080. AMD commercialise la RX 6800 XT comme la carte à acheter pour jouer au maximum à une résolution 4K Ultra HD - le même cas d'utilisation que celui du RTX 3080. Dans cette revue, nous avons mis la Radeon RX 6800 XT à l'épreuve pour tester toutes les prétentions d'AMD en matière de performances afin de vous dire si AMD est de retour dans le jeu haut de gamme.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP