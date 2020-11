L'AMD Radeon RX 6800 XT overclockée établit un record du monde avec refroidissement par air !



La carte graphique Radeon RX 6800 XT d'AMD a été lancée hier et dans les résultats des tests, nous avons vu qu'elle fonctionne à peine quelques pourcents derrière le concurrent direct de NVIDIA - la GeForce RTX 3080. Cependant, en ce qui concerne l'overclocking et les records du monde, la carte vient d'en établir un.



L'overclocker extrême populaire Alva Jonathan, alias "LUCKY_NOOB", a réussi à overclocker le GPU de la Radeon RX 6800 XT et à établir un nouveau record du monde avec cette carte. Associée à la Ryzen 9 5950X refroidie par LN2 et cadencée à 5,4 GHz, la carte graphique a été refroidie par... un refroidisseur à air ? En effet, elle l'a été. Lucky a réussi à chronométrer le RX 6800 XT à 2650 MHz en utilisant le refroidisseur à air de référence. Avec ce système, il a réussi à marquer 47932 points dans 3DMark FireStrike.















L'overclocker a modifié la tessellation de 3DMark pour donner vraisemblablement plus de performance à la carte Radeon, donc le score n'est pas valable sur les cartes officielles de 3DMark. Ce qui donne à l'overclocker l'idée d'un record du monde est le fait que le HWBOT accepte effectivement ces chiffres, ce qui le classe plus haut que la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090 qui a obtenu 47725 points.



Malgré les modifications, il est impressionnant de voir la carte AMD se classer aussi haut, et comme de plus en plus d'overclockers mettent la main sur ces cartes, la question est de savoir si nous allons voir la barrière des 3 GHz franchie par une carte Radeon.



