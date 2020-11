Thrustmaster annonce la nouvelle génération de mini-sticks et de packs ESWAP.



Thrustmaster est ravi d'enrichir l'écosystème du produit avec le lancement de l'ESWAP LED CRYSTAL PACKS, disponible en deux couleurs différentes qui attirent l'attention : orange ou bleu.



Avec des changements impressionnants à la fois en termes d'apparence extérieure et de fonctionnement intérieur des modules, Thrustmaster fait une fois de plus forte impression sur l'industrie, et double son engagement à aider tous les joueurs dans leur quête vers les échelons supérieurs du classement des jeux multijoueurs.







Les ESWAP LED CRYSTAL PACKS sont dotés de mini-sticks analogiques de nouvelle génération (NXG) : le ESWAP S5 NXG MINI-STICK MODULE. Ces nouvelles mini-baguettes assurent une précision accrue et une plus longue durée de vie par rapport aux précédentes mini-baguettes Thrustmaster.



Les joueurs bénéficieront d'une meilleure résistance physique (+33%), d'une meilleure précision de recentrage (+66%), et d'une durée de vie des boutons intégrés aux mini-baguettes deux fois plus longue (+100%) que les précédentes mini-baguettes de la gamme Thrustmaster.



Pour les joueurs qui ne souhaitent pas nécessairement acheter un nouveau pack complet de modules, Thrustmaster est heureux de proposer également le ESWAP S2 NXG MINI-STICK MODULE, disponible à l'achat individuel : une réplique de nouvelle génération (NXG) du ESWAP Classic Mini-Stick Module, pour une adaptation parfaite aux besoins de chaque joueur.











Caractéristiques principales :



- Le premier pack de modules transparents et rétro-éclairés pour ESWAP PRO CONTROLLER (avec fonction de rétro-éclairage réglable).

- Nouvelles mini-baguettes de nouvelle génération (NXG) : une durée de vie plus longue et une plus grande précision.

- La technologie T-MOD et la fonction Hot Swap vous permettent d'échanger un module avec n'importe quel autre - à tout moment de la partie.

- Modules et boutons d'action d'une extrême précision, avec des temps de réponse minimaux, grâce à des interrupteurs à tact super-réactifs d'une longue durée de vie.

- Logiciel gratuit pour les joueurs sur PS4 et PC (Windows 10) : permet de régler tous les paramètres importants de la manette de jeu (préréglages de jeu, remapping, sensibilité, vibrations, etc.).



Pour accompagner cet énorme bond en avant en termes de mini-sticks analogiques NXG de nouvelle génération, Thrustmaster a également développé de tout nouveaux modules transparents et rétro-éclairés. La couleur éclatante de ces modules, conçus pour les joueurs compétitifs qui cherchent à se frayer un chemin dans les classements, rend hommage aux fières rivalités dans le monde du jeu multijoueur.



Les propriétaires d'ESWAP PRO CONTROLLER peuvent désormais afficher la couleur de leur équipe favorite à tout moment, tout en profitant d'améliorations significatives qui leur donneront un coup de pouce dans leur quête de grandeur, quel que soit leur style de jeu. Le rétroéclairage peut être réglé sur trois niveaux différents (0%, 50% ou 100%) : les joueurs peuvent ainsi profiter de leurs modules rétroéclairés pendant la journée, et aussi la nuit, avec juste ce qu'il faut d'intensité. La fonction de réglage du rétroéclairage est disponible sur trois modules : les deux mini-sticks et le D-pad.



Comme pour les packs précédents de l'écosystème ESWAP PRO CONTROLLER, un deuxième jeu de capuchons pour les mini-sticks est inclus, permettant aux joueurs de choisir leur forme préférée (convexe ou concave). Les poignées ultra-douces incluses dans le pack ont été conçues pour les joueurs les plus exigeants, garantissant un niveau de manipulation totalement nouveau et un confort optimal, même lors des sessions de jeu les plus longues.



Prix et disponibilité



- L'ESWAP LED ORANGE CRYSTAL PACK et l'ESWAP LED BLUE CRYSTAL PACK seront disponibles à partir du 2 Décembre 2020, au prix de vente conseillé de : 49.99 euros chacun.



- Le MODULE MINI-STICK ESWAP S2 NXG sera également disponible à partir du 2 Décembre 2020, au même prix de vente conseillé que son prédécesseur (le module ESWAP Classic Mini-Stick) : 19.99 euros.



