Team Group lance deux modules de mémoire de jeu de la série ZEUS.



TEAMGROUP a annoncé les mémoires de jeu T-FORCE ZEUS DDR4 U-DIMM et SO-DIMM DDR4 pour ordinateurs portables. Ces deux mémoires possèdent une conception visuellement remarquable et sont construites avec des circuits intégrés de haute qualité soigneusement sélectionnés. Chaque stick possède jusqu'à 32 Go de mémoire et de multiples options de fréquence, ce qui vous permet de maintenir des vitesses fulgurantes pour vos ennemis conquérants.











La mémoire de jeu T-FORCE ZEUS DDR4 U-DIMM comporte le logo emblématique de T-FORCE et un dessin de foudre féroce, symbolisant la puissance impressionnante de Zeus qui soutient le joueur. Construit avec un circuit intégré haut de gamme, ce module de mémoire dispose d'une mémoire vive pouvant atteindre 32 Go et d'options de fréquence allant de DDR4 2666 à DDR4 3200.



Dites adieu à la configuration compliquée du BIOS car il prend en charge les profils d'overclock, vous permettant de changer de vitesse en appuyant sur un bouton. Vous pouvez également effectuer une mise à niveau facilement, que vous utilisiez des processeurs Intel ou AMD.



Suite à la sortie de notre mémoire VULCAN SO-DIMM, TEAMGROUP a annoncé le lancement de la mémoire portable de jeu T-FORCE ZEUS SO-DIMM DDR4 pour répondre aux divers besoins des amateurs de jeux. Une seule clé dispose d'une vaste mémoire de 32 Go tout en offrant des vitesses de RAM allant jusqu'à 32000Mhz.



Les joueurs n'ont pas à se soucier des problèmes de compatibilité car elle est certifiée pour prendre en charge les derniers processeurs mobiles Intel Core 11e génération et AMD Ryzen série 4000. Améliorez votre jeu grâce à cette mise à niveau simple et rapide pour votre station de combat mobile.



Pour plus d'informations :



- T-FORCE ZEUS DDR4 : Cliquez ICI,

- T-FORCE ZEUS DDR4 SO-DIMM : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP