BittWare lance l'IA-840F avec le FPGA Intel Agilex et le support de oneAPI.



BittWare, une société du groupe Molex, a dévoilé aujourd'hui l'IA-840F, la première carte FPGA à base d'Intel Agilex conçue pour améliorer considérablement les performances par watt des centres de données, des réseaux et des systèmes de calcul de pointe de la prochaine génération.



Les FPGA Agilex offrent des performances jusqu'à 40 % supérieures ou une puissance jusqu'à 40 % inférieure, selon les besoins de l'application. BittWare a maximisé les fonctions d'E/S en utilisant l'architecture en tuile unique de la puce Agilex avec deux QSFP-DD (4× 100G), PCIe Gen4 x16, et trois ports d'extension MCIO pour diverses applications. BittWare a également annoncé la prise en charge de l'Intel oneAPI, qui permet un flux de développement abstrait pour une réutilisation du code considérablement simplifiée sur plusieurs architectures.







"Les charges de travail des centres de données modernes sont incroyablement diverses, ce qui oblige les clients à mettre en œuvre un mélange d'architectures scalaires, vectorielles, matricielles et spatiales", a déclaré Craig Petrie, vice-président du marketing de BittWare. "L'IA-840F garantit que les clients peuvent rapidement et facilement exploiter les fonctionnalités avancées du FPGA Intel Agilex.



Pour les clients qui préfèrent développer des applications FPGA à un niveau abstrait, nous incluons la prise en charge de l'IA-840F. Ce nouvel environnement de programmation logiciel unifié permet aux clients de programmer le FPGA Agilex à partir d'une seule base de code avec des performances de langage natif de haut niveau sur toutes les architectures".



La nouvelle IA-84F offre des caractéristiques et des capacités de classe entreprise, notamment :



- Prise en charge de l'environnement de programmation logiciel unifié Intel oneAPI,

- Boîte à outils pour les développeurs HDL : API, pilotes PCIe, exemples de conception d'applications et autotest de diagnostic,

- Contrôleur de gestion du conseil d'administration (BMC)

- Choix des options de refroidissement thermique : Passif, actif ou liquide,

- Port d'extension multiple pour des E/S PCIe, de stockage ou de réseau supplémentaires.



Pour rationaliser le développement inter-architectures, oneAPI comprend un langage de programmation direct, Data Parallel C++, et un ensemble de bibliothèques pour la programmation basée sur des API. Data Parallel C++ est basé sur C++ et intègre le SYCL du groupe Khronos. Cela simplifie considérablement la réutilisation du code sur plusieurs architectures tout en facilitant le réglage personnalisé des accélérateurs.



"Les FPGA Intel Agilex et les outils multiplateformes, dont la boîte à outils oneAPI, ouvrent la voie à un accès plus facile à ces nouveaux FPGA et à leurs formidables capacités - notamment l'intégration eASIC, l'intégration HBM, BFLOAT16, les blocs de calcul tensorisés optimisés, Compute Express Link (CXL) et les débits de données d'émetteur-récepteur de 112 Gbps pour les solutions de calcul à haut débit de 1Ghz et de connectivité de 400 Gbps+", a déclaré Patrick Dorsey, vice-président produit, groupe des solutions programmables chez Intel. "La plate-forme Agilex, hautement personnalisable et hétérogène, et les outils oneAPI permettent à des produits tels que la nouvelle carte accélératrice IA-840F de BittWare de faire passer l'innovation de la périphérie au nuage".



Les premières livraisons de cartes IA-840F sont prévues pour le deuxième trimestre 2021. Les clients peuvent acheter la nouvelle carte en tant que serveur DELL ou HPE pré-intégré de la gamme TeraBox de BittWare avec une garantie complète de trois ans. Chaque serveur TeraBox est livré avec une carte FPGA, un système d'exploitation, un pilote et des outils pré-installés.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP