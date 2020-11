PowerColor dévoile la carte graphique Radeon RX 6800 XT Red Devil.



PowerColor a lancé aujourd'hui sa carte graphique phare, la Radeon RX 6800 XT Red Devil. Cette carte graphique gargantuesque à triple fente et triple ventilateur permet une ventilation et un refroidissement maximum pour la RX 6800 XT. Elle est équipée d'un gros dissipateur thermique en aluminium à ailettes, d'un mince dissipateur thermique en aluminium à ailettes qui laisse passer une grande partie de son métal par les côtés de la carte, et d'un trio de ventilateurs de 90-100 mm à commande indépendante.















La carte utilise un VRM 16 phases qui tire son énergie d'une paire de connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches. Il y a beaucoup d'ornements RGB sur la carte, sous la forme de six longs diffuseurs en silicone qui s'étendent sur toute la longueur de la carte, se terminant à l'extrémité arrière comme des guides d'air.



La plaque arrière comporte un logo Red Devil illuminé. La connectivité de l'écran est la même que celle des deux DisplayPorts de référence, un HDMI et un USB-C. Les autres caractéristiques comprennent des en-têtes ARGB supplémentaires et un double BIOS.



La société n'a pas révélé la vitesse d'horloge, le prix ou la disponibilité.



TECHPOWERUP