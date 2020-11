MSI publie des mises à jour du BIOS pour la prise en charge de la nouvelle fonction SMART ACCESS MEMORY d'AMD..



MSI, l'un des principaux fabricants de cartes mères au monde, annonce la prise en charge de la nouvelle fonction SMART ACCESS MEMORY d'AMD. SMART ACCESS MEMORY est une fonction innovante. Elle permet au système d'accéder à la pleine capacité de la VRAM sur la carte graphique. Par rapport à la solution actuelle qui a une limitation d'accès de 256 Mo, cette fonction offrira aux utilisateurs une meilleure expérience de jeu.







Pour les utilisateurs de cartes mères MSI, l'activation de SMART ACCESS MEMORY est assez simple. Il suffit de quelques clics après la mise à jour du BIOS. Allez dans "Paramètres > Avancés > Paramètres du sous-système PCI", activez "Re-size BAR" et "Above 4G memory/Crypto Currency mining", appuyez sur "F10", pour enregistrer les paramètres et redémarrer.



Cette fonction nécessite le couplage de la carte graphique AMD Radeon RX série 6000 avec le processeur de bureau AMD Ryzen série 5000. Et n'oubliez pas de mettre à jour le pilote de la carte graphique avec la dernière version. Après ces étapes, cette fonction est en ligne et prête à augmenter les performances de jeu.



Toutes les cartes mères de la série AMD 500 de MSI sont maintenant prêtes pour cette nouvelle fonctionnalité. Les utilisateurs peuvent se rendre sur la page d'assistance correspondante du produit pour télécharger le dernier BIOS de cette technologie révolutionnaire et profiter de cette douce amélioration des performances.



TECHPOWERUP