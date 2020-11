MSI annonce la série de moniteurs : Eye Care PRO MP242.



Le moniteur MSI série PRO est destiné à un usage commercial et professionnel. Fabriqué avec des matériaux fiables et optimisé pour une utilisation polyvalente dans différentes situations, le moniteur MSI série PRO est conçu pour offrir une excellente expérience visuelle et utilisateur.







Avec le kit d'affichage MSI, les enfants peuvent modifier leurs écrans selon différents modes et apprendre efficacement dans différentes situations. Par exemple, l'écran peut être séparé en deux parties pour que les enfants puissent lire et regarder les images en même temps.



Grâce au pivot réglable, l'écran du PRO MP242P peut être tourné à 90 degrés, de sorte que vous pouvez regarder l'écran verticalement si vous en avez besoin. De plus, lorsque les enfants font des travaux manuels, ils peuvent utiliser l'espace de leur bureau en montant la série PRO MP242 avec le MSI MT81 ou en montant le MSI Cubi sur son dos. Les deux haut-parleurs intégrés de 2 W permettent aux enfants d'écouter des fichiers audio ou de suivre des cours en ligne sans avoir à brancher des haut-parleurs externes ou à porter un écouteur.







Augmenter la valeur avec le double écran et MSI Cubi N



Vous devez prendre des notes lorsque vous suivez des cours en ligne ? Trop d'informations à consulter ? Ne vous inquiétez pas. Si un seul PRO MP242 ne suffit pas, un deuxième moniteur fera l'affaire pour vous. Avec un PRO MP242 et un PRO MP242P, les enfants peuvent voir plus et faire plus en même temps et peuvent également régler le support pour différentes tâches et devoirs. Comme les enfants apprennent avec deux moniteurs, le manque d'espace ne sera pas un problème car un Cubi N de taille compacte peut leur faire gagner de la place et leur fournir une puissance exceptionnelle qui peut toujours les soutenir et être leur base pour l'apprentissage à distance.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP