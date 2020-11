EKWB nous propose plusieurs produits.



EK, un des principaux fournisseurs de solutions de refroidissement pour ordinateurs, est fier d'annoncer plusieurs produits en édition spéciale qui marqueront le lancement des nouvelles cartes graphiques AMD Radeon RX 6800 Series et Radeon RX 6900 XT. En tant que partenaire officiel du lancement, EK a préparé, en étroite coordination avec AMD, un waterblock spécial pour GPU, un groupe de refroidissement GPU AIO très résistant et un kit complet de refroidissement liquide. Avec le lancement récent des très attendus processeurs de bureau AMD Ryzen série 5000 qui apportent des gains IPC incroyables, EK a également réalisé un bloc d'eau spécial pour le CPU à socket AM4.







"EK et AMD ont uni leurs forces pour offrir aux joueurs les performances à refroidissement liquide qu'ils recherchent avec les nouvelles cartes graphiques AMD Radeon", a déclaré Scott Herkelman, vice-président et directeur général de la division graphique d'AMD. "Les solutions de refroidissement liquide primées d'EK sont conçues pour offrir une augmentation significative des performances thermiques tout en restant silencieuses, offrant ainsi à nos clients des expériences de jeu incroyables".



EK-Quantum Vector RX 6800/6900 D-RGB - Édition spéciale







La vedette du spectacle est l'EK-Quantum Vector RX 6800/6900 D-RGB - waterblock haute performance à couverture intégrale Special Edition conçu pour la dernière génération de cartes graphiques AMD Radeon. Le bloc Special Edition se distingue par son dessus en acétal noir avec des pentes latérales esthétiques qui imitent le refroidisseur d'usine des nouvelles cartes graphiques. Le dessus présente également un design ultra-propre et sans vis car l'assemblage se fait par l'arrière du bloc.



Le waterblock fournit un refroidissement actif au noyau du GPU, à la VRAM et à tous les MOSFETs VRM, et est également en contact avec les inducteurs pour supprimer tout bruit de bobine éventuel. Le bloc d'eau sera livré avec une plaque arrière spéciale anodisée grise qui fournit un refroidissement passif supplémentaire à l'arrière du circuit imprimé du GPU. Le logo central d'AMD Radeon, soutenu par une bande de LED D-RGB adressable dense, permet de créer des transitions de couleurs fluides.



EK-Quantum Velocity D-RGB - Édition spéciale







La plateforme de jeu parfaite n'est pas complète sans le CPU, c'est pourquoi EK a également préparé un bloc CPU spécial à socket AM4. L'EK-Quantum Velocity D-RGB - Special Edition utilise un moteur de refroidissement Velocity éprouvé, optimisé pour la disposition des puces AMD Ryzen.



Une plaque à jet plus large permet de canaliser plus précisément le liquide de refroidissement sur la matrice du CPU, sans affecter les caractéristiques de débit hydraulique efficace du Velocity. Le bloc d'eau est doté d'une plaque de montage en aluminium de 6 mm d'épaisseur, combinée à un subtil effet de lueur latéral D-RGB entourant tout le sommet du bloc d'eau. Les vis de montage sont un mélange spécial de vis de blocage noires et d'écrous papillon EK de couleur titane satiné.



"AMD a mis EK au défi de créer une solution de refroidissement pour les nouvelles cartes graphiques AMD Radeon qui élève l'esthétique et les performances des cartes à de nouveaux sommets", déclare Edvard König, fondateur d'EK. "Nous avons relevé le défi en poussant nos équipes à développer une solution haut de gamme qui offre des performances et un look dont tout amateur ou joueur sera fier".



EK-Quantum Power Kit RX 6800/6900 D-RGB P360 - Édition spéciale







Nous avons également fabriqué le kit de jeu de refroidissement liquide pour les passionnés. Ce kit de refroidissement liquide contient des pièces EK faites sur mesure, conçues pour amplifier votre expérience AMD Radeon. Les blocs Velocity CPU et Vector GPU sont tous deux inclus dans le kit, ainsi que des ventilateurs Vardar faits sur mesure, des raccords Torque assemblés sur mesure et une unité combinée FLT 120 D5 faite sur mesure.



L'EK-Quantum Kinetic FLT 120 D5 inclus utilise une plaque de support en acétal POM entièrement noire, un couvercle de LED anodisé gris et un couvercle avant en acrylique gravé sur mesure. Sont également inclus le radiateur, les raccords d'adaptateur en angle, le tube ZMT noir mat, une bouteille de liquide de refroidissement concentré clair et rouge, et tout ce qui assure une expérience de construction de boucle épique.







Si vous appréhendez un peu le refroidissement liquide en boucle personnalisé, nous avons également créé un refroidisseur de liquide All-In-One sur mesure, robuste, sans entretien, pour vos nouvelles cartes graphiques Radeon RX 6800 Series et Radeon RX 6900 XT.



Comme pour tous les autres blocs d'eau, celui-ci comprend des ventilateurs Vardar faits sur mesure, des raccords assemblés sur mesure et la marque AMD supplémentaire sur le côté de l'unité centrale du radiateur. L'unité entière est assemblée à partir de produits de refroidissement liquide en boucle personnalisés, y compris la pompe de type SPC qui est logée dans l'unité de radiateur. Avec une AIO comme celle-ci, tout ce que vous avez à faire est d'installer le waterblock sur votre GPU et d'écraser quelques FPS.



La technologie, l'innovation et la passion sont les forces motrices qui nous permettent de faire passer nos partenariats à un niveau supérieur", a déclaré Kat Silberstein, PDG de la division Amériques d'EK. "Se réunir pour créer une solution de refroidissement liquide avec un grand partenaire comme AMD permet de présenter les meilleures performances des produits, l'esthétique et l'art du jeu".



EK-Quantum Vector RX 6800/6900



Enfin, nos blocs d'eau EK-Quantum Vector de deuxième génération reçoivent également quatre nouveaux membres de la famille. Nous actualisons la gamme Vector avec quatre blocs à eau standard dans différentes combinaisons de matériaux, accompagnés de plaques de fond standard noires et nickelées.



Ces waterblocks mettent en œuvre un moteur de refroidissement Open Split-Flow, qui s'est avéré être une solution supérieure pour les blocs d'eau GPU. Il se caractérise par une faible restriction du débit hydraulique, ce qui signifie qu'il peut être utilisé avec des pompes à eau plus faibles ou des pompes fonctionnant à faible vitesse, tout en obtenant des performances optimales.



La géométrie de la plaque à jet et de la structure des ailettes a été optimisée pour assurer une distribution uniforme du débit avec des pertes minimales et des performances optimales lorsqu'il est utilisé dans une orientation donnée du flux de refroidissement, contrairement à certains produits actuellement disponibles sur le marché.



La base du bloc est usinée CNC en cuivre électrolytique nickelé, tandis que son sommet est usiné CNC soit en acrylique coulé semblable au verre, soit en acétal POM noir durable. Pour satisfaire les amateurs de refroidissement liquide de la vieille école, EK propose toujours des modèles en cuivre nu de ces waterblocks, qui ne sont pas équipés d'un quelconque effet RGB. L'étanchéité est assurée par des joints toriques en EPDM de haute qualité, tandis que les blocs en laiton sont déjà préinstallés et permettent une procédure d'installation sûre et facile.



L'embout esthétique abrite la bande LED D-RGB adressable. Ce bloc d'eau comporte un total de 6 LED RGB adressables individuellement, et il est compatible avec les technologies de synchronisation RGB populaires de tous les principaux fabricants de cartes mères. Le marquage de la flèche sur le connecteur à 3 broches des LED D-RGB doit être aligné avec le marquage +5V sur l'embout D-RGB (adressable).



Disponibilité et prix



Tous les produits énumérés sont fabriqués et assemblés en Slovénie, en Europe, et sont disponibles en pré-commande via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs spécialisés. EK-Quantum Velocity D-RGB - Special Edition est disponible sur commande via le EK Webshop.



TECHPOWERUP