ORAXEAT annonce une nouvelle gamme de fauteuils gaming avec le TK900

ORAXEAT, société française créée par une équipe de passionnés de l’univers gaming, est heureuse d’annoncer le lancement d’un nouveau modèle dans sa gamme TK : le TK900. ORAXEAT poursuit l’extension et le renouvellement de son offre, pour satisfaire les personnes recherchant un confort extrême. Ce nouveau fauteuil, qui privilégie confort et sobriété, allie les ingrédients qui ont fait le succès de la marque : ergonomie, qualité de la finition et robustesse.

DES FONCTIONNALITÉS AU SERVICE DU CONFORT

Comme les autres modèles de la marque ORAXEAT, le TK900 ne fait aucune concession sur le confort des utilisateurs. Totalement ajustables, ces fauteuils sont conçus pour tous ceux qui passent de longues heures devant leur ordinateur. La forme du dossier a ainsi été adaptée pour offrir un maintien optimal quelle que soit la morphologie des usagers.

Avec une assise large affichant 50 x 55 cm, un dossier inclinable jusqu’à 160° et un basculement allant jusqu’à 20°, le confort prime. Les accoudoirs sont réglables en 4D : en hauteur, en largeur, d’avant en arrière et en rotation pour un confort précis adapté à chaque joueur. Le soutien lombaire réglable intégré au siège permet un ajustement rapide et confortable afin d’aider les joueurs à adopter la

meilleure posture possible pour soulager les tensions qui pèsent sur leurs épaules. De même, l’appuietête réglable en hauteur s’adapte aux gabarits des plus grands, pour un maximum de confort.

Le design du TK900 est sobre et élégant. Entièrement noir, il est rehaussé par de délicates surpiqûres de couleurs qui viennent souligner l’assise et le dossier. Le logo, brodé, se fait discret, ce qui facilite l’intégration du fauteuil dans des environnements divers, que ce soit dans un espace gaming ou dans un espace de travail.



UN FAUTEUIL ISSU D’UNE SÉLECTION DE MATÉRIAUX DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Chaque matériau utilisé a été dûment sélectionné pour proposer un produit de qualité et offrir un maximum de confort et de robustesse. L’assise est constituée d’une mousse de 50 kg/m3 recouverte d’un revêtement en PVC micro perforé pour une aération optimale notamment en cas de fortes chaleurs. Le cadre est en acier, la base en aluminium renforcé et le mécanisme multifonction est équipé d’un piston de classe 4. Les roulettes sont adaptées à tout type de surface et affichent un diamètre de 75 mm. L’ensemble permet de garantir une stabilité maximale quelle que soit la surface et de supporter une charge de 150 kg. Comme pour les autres modèles de la marque, ORAXEAT a défini un cahier des charges exigeant, ce qui lui permet de garantir les sièges dix ans*.



CHAQUE DÉTAIL COMPTE

Le TK900 est livré avec un coussin à mémoire de forme recouvert de velours noir pour la nuque, assurant un confort optimal à chaque utilisateur. Le coussin est amovible, l’élastique prévu pour le maintenir est doublé pour une meilleure longévité. Soucieux de faciliter le montage de ses sièges, ORAXEAT expédie ses fauteuils avec les accoudoirs déjà montés. Les vis sont directement positionnées sur les longerons pour plus de simplicité. Un sachet de vis et deux clefs sont également fournis. Le fauteuil TK900 se décline en cinq finitions : noir avec surpiqûres noires, blanches, grises, bleues ou rouges.



TARIFS ET DISPONIBILITÉ

TK900 : 5 modèles ; noir/noir, noir/bleu, noir/gris, noir/rouge, noir/blanc

PP TTC conseillé : 479,99€

*Garantie : les modèles TK900 sont garantis 10 ans, soit 5 ans de base, avec une extension de 5 ans, accessible sur simple enregistrement via le site internet, dans un délai de 30 jours après l’achat.

Disponibilité : Les produits seront disponibles en exclusivité dans les magasins du réseau Top Office et sur le site www.top-office.com à partir du 01/12/2020.



Pour en savoir plus encore et découvrir les visuels des différents modèles