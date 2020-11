TECHPOWERUP nous propose le test de la : AMD Radeon RX 6800.



Nous avons avec nous la Radeon RX 6800. Le frère de la RX 6800 XT, la meilleure de l'entreprise, les deux nouveaux GPU haut de gamme d'AMD sont en train de manger le déjeuner de NVIDIA dans le segment des passionnés. Le RX 6800 est basé sur le silicium que la communauté des passionnés de PC a longtemps appelé "Big Navi", et qui est la réponse attendue depuis longtemps d'AMD au haut de gamme de NVIDIA, car la société a été la première à commercialiser des GPU 7 nm et a utilisé le nouveau nœud avec beaucoup d'efficacité pour faire tomber le quasi-monopole d'Intel.



La décision de NVIDIA d'introduire le raytracing en temps réel dans le segment des jeux sur PC avec les GeForce RTX série 20 "Turing" a pris AMD par surprise lorsqu'il s'est assis pour concevoir le RDNA2. À ce moment, la série RX 5700 "Navi" était déjà épuisée et, lorsqu'elle est sortie mi-2019, elle a fait assez pour perturber le segment des performances de NVIDIA en dessous de 500 $, mais n'a pas pu s'attaquer au haut de gamme.



Nous avons regardé le flux d'annonces d'AMD fin octobre 2020 avec des attentes modérées pour le RDNA2, mais nous avons été choqués par ce qui s'en est suivi alors qu'AMD a revendiqué la série RX 6800 équipée du RDNA2 pour concurrencer les RTX 3080 et RTX 2080 Ti (RTX 3070) récemment lancés par NVIDIA, et avec une préparation complète à DirectX 12 Ultimate, ce qui signifie le soutien au raytracing.







Le raytracing en temps réel est une fonction extrêmement gourmande en matériel. Pour sa série RTX 30 "Ampere" qui introduit la deuxième génération de RTX, l'objectif de NVIDIA était de doubler les unités de shaders, rendant les performances RTX-on de cette génération aussi rapides que les performances RTX-off de "Turing".



On attendait la même chose d'AMD s'il voulait être compétitif dans le segment haut de gamme, et il semble que la société ait atteint cet objectif d'ingénierie avec le RX 6800 qui comporte 60 unités de calcul RDNA2, soit 3 840 processeurs de flux, environ 67 % de plus que ceux du RX 5700.



La RX 6800 est taillé dans le même silicium "Navi 21" de 7 nm que le RX 6800 XT et le futur RX 6900 XT. L'AMD permet d'utiliser 60 des 80 unités de calcul physiquement présentes sur la puce. Il est intéressant de noter que le sous-système de mémoire est inchangé, avec 16 Go de mémoire GDDR6 16 Gbps au standard JEDEC sur un bus mémoire de 256 bits de large.



La bande passante du RX 6800 est plus élevée que celle du RTX 3070, qui doit se contenter de 8 Go de mémoire 14 Gbps, mais beaucoup plus lente que celle du GDDR6X 320 bits de 19 Gbps dont dispose le RTX 3080. AMD a trouvé un moyen astucieux d'améliorer sa bande passante mémoire effective en déployant un composant à la demande assez important qu'elle appelle Infinity Cache, que nous détaillerons dans la section Architecture.



AMD recommande la Radeon RX 6800 pour le même cas d'utilisation que celui visé par NVIDIA avec le RTX 3070, qui permet de jouer avec des tracés de rayons à 1440p, mais avec la possibilité de jouer en 4K Ultra HD avec des paramètres assez élevés. Il est intéressant de noter qu'AMD fixe le prix du RX 6800 à 579 dollars, ce qui représente une forte augmentation de 80 dollars par rapport au RTX 3070.



Peut-être AMD se sent-il confiant pour battre la carte NVIDIA étant donné que ses diapositives marketing montrent qu'elle est constamment plus rapide que le RTX 2080 Ti, qui est à peu près aussi rapide que le RTX 3070. La décision d'AMD de donner au RX 6800 les 16 Go de mémoire disponibles sur son frère plus cher pourrait également peser sur le prix.



Il est également intéressant de noter que malgré une forte augmentation du nombre de shaders, un doublement de la quantité de mémoire et l'utilisation du même nœud de 7 nm, AMD estime la puissance de la carte typique du RX 6800 à seulement 250 W, ce qui signifie qu'AMD a fait de sérieux progrès dans la gestion de l'énergie.



Tous ces éléments et bien d'autres encore seront mis à l'épreuve dans cette étude pour vous dire si AMD est de retour sur le marché des cartes graphiques haut de gamme, et si les consommateurs peuvent s'attendre à une guerre des prix et à un refroidissement des prix des cartes graphiques.



Voici la fiche technique :







