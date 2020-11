Le clavier compact de jeu sans fil SK622 de Cooler Master est désormais disponible.







Le Cooler Master SK622 fait enfin une apparition chez des revendeurs partenaires sélectionnés. Présenté pour la première fois au CES 2020 en janvier dernier, le SK622 est un clavier de jeu sans fil avec une disposition compacte de 60% du clavier comme le HyperX x Ducky One 2 Mini. Le Cooler Master CK622 utilise des interrupteurs mécaniques à profil bas, disponibles en rouge, bleu et marron. Le CK622 offre à la fois une connectivité câblée et sans fil et est compatible avec Mac et Windows.







Interrupteurs à bas profil



Le Cooler Master SK622 est équipé d'interrupteurs mécaniques à profil bas avec une distance de déplacement et un point d'actionnement réduits. Il en résulte un profil plus fin et une esthétique plus moderne et plus élégante.



Compact et durable



Le SK622 se caractérise par un format de clavier compact à 60 % minimum qui peut presque tenir dans votre poche. Il est doté d'une plaque supérieure esthétique et durable en aluminium brossé qui confère au SK622 une grande durabilité.



Connectivité flexible



Le SK622 offre à la fois une connectivité câblée et sans fil - connexion câblée via le câble USB-C inclus qui charge également la batterie interne et connexion sans fil via Bluetooth 4.0.



Rétro-éclairage et barre lumineuse RGB



Le SK622 est équipé d'un rétro-éclairage par touche et d'une barre lumineuse qui ajoute une ambiance de classe. Il dispose de 18 effets lumineux RGB que les utilisateurs peuvent activer à la volée sans avoir à installer de logiciel. Néanmoins, les utilisateurs peuvent choisir d'installer le logiciel Cooler Master MasterPlus+ sur les appareils Windows afin de personnaliser davantage l'éclairage RGB et de créer des macros.



Le clavier compact sans fil SK622 de Cooler Master est disponible dans les couleurs gris spatial et argent.



Pour plus d'informations, visitez les liens de la page produit ci-dessous :



- Cooler Master SK622 Space Gray : Cliquez ICI,

- Cooler Master SK622 Silver : Cliquez ICI.



Prix et disponibilité



Les modèles Cooler Master SK622 Silver et Space Gray en bleu et rouge sont actuellement disponibles chez des revendeurs partenaires en Australie via Scorptec Computers et PC Case Gear pour 179 Dollars australiens, et arriveront le 23 Novembre 2020.



VORTEZ