AMD publie une bande annonce de démonstration de la technologie de raytracing pour le hangar 21 : la démonstration sera lancée le 19 novembre 2020.



AMD a publié une bande annonce pour Hangar 21, une démo technique qui arrivera bientôt pour montrer la puissance des GPU Radeon RX 6000. La nouvelle gamme de cartes graphiques commencera à être commercialisée ce mercredi 18, et le lendemain, la société lancera la démo complète des technologies RDNA 2.



La vidéo publiée dans le Hangar 21 donne un bref aperçu de ce que nous pouvons attendre de cette démo technologique et aussi des nouveautés des GPU RDNA 2. La démo inclut des technologies comme DirectX12 Ultimate et AMD FidelityFX. Selon le teaser, la démo technique du Hangar 21 mettra l'accent sur les réflexions, l'éclairage et les ombres.



Ce sera l'une des démonstrations d'AMD où nous verrons le Ray Tracing du Radeon RX 6000 en action. Il convient de mentionner qu'AMD a utilisé un RX 6900XT pour filmer cette démonstartion.



