AMD nous propose les Radeon Software Adrenalin en version : 20.11.2 WHQL.



Dans la foulée du lancement massif de sa carte graphique Radeon RX 6800, AMD a publié les pilotes WHQL Adrenalin 20.11.2 de Radeon Software. Ces pilotes ajoutent la prise en charge des cartes graphiques Radeon RX 6800 XT et RX 6800 récemment lancées.







Ils ajoutent également l'optimisation du jeu suivant :





"World of Warcraft" : Shadowlands"



Le DCI Vulkan est complété par une nouvelle extension, "VK_KHR_fragment_shading_rate". AMD a également corrigé quelques nouveaux bugs. Pour commencer, les problèmes d'accrochage ou de bégaiement causés par Radeon Instant Replay pendant la lecture vidéo plein écran ont été corrigés.



Certaines cartes graphiques de la série RX 500 ne se souvenant pas des réglages du ventilateur après la mise en veille ont été corrigées. Avec les multiples écrans Radeon FreeSync à taux de rafraîchissement élevé connectés à certaines cartes graphiques de la série RX 500, on remarquait des pépins, qui ont été corrigés.



Un cas de bégaiement lors de la désactivation des mesures de performances superposées dans le jeu a également été corrigé. Les problèmes de performances que les cartes de la série RX 5700 remarquaient avec "Xuan-Yuan Sword VII" ont été corrigés. La corruption de la souris dans "Serious Sam 4", lors du changement des options graphiques en mode Vulkan API, a été corrigée. Obtenez les pilotes à partir du lien ci-dessous.



Les changements apportés sont les suivants :



Support pour



- Radeon RX 6800 Séries,

- World of Warcraft : Shadowlands.



Ajout du soutien de la Vulkan



- VK_KHR_fragment_shading_rate : Cette extension permet de modifier le taux d'ombrage par fragment. Cette extension permet d'ombrager plusieurs pixels par l'intermédiaire d'une seule invocation de fragment d'ombrage, par opposition au taux normal d'une invocation par pixel.



Problèmes corrigés



- L'activation des fonctions Record Desktop et Instant Replay peut provoquer des problèmes de bégaiement ou de blocage lors de la lecture vidéo plein écran dans certaines configurations de système.

- Les paramètres personnalisés du ventilateur peuvent ne pas être conservés après le réveil sur les produits graphiques de la série Radeon RX 500.

- Des pépins graphiques peuvent se produire sur les produits graphiques de la série Radeon RX 500 lorsqu'ils sont au repos ou sur le bureau avec plusieurs écrans Radeon FreeSync à taux de rafraîchissement élevé connectés.

- La désactivation de la superposition des mesures de performance pendant le jeu peut parfois provoquer un gel des images ou un bégaiement.

- Des performances inférieures aux attentes peuvent être constatées sur les produits graphiques de la série Radeon RX 5700 dans Xuan-Yuan Sword VII.

- Une corruption de la souris peut être constatée lors du passage des options graphiques à l'API Vulkan dans Serious Sam 4.

- La corruption peut être visible sur certaines surfaces dans Far Cry Primal sur les produits graphiques de la série Radeon RX 5000.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



