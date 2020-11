NVIDIA apporte le support DLSS à quatre nouveaux jeux.



L'intelligence artificielle révolutionne les jeux - de la physique dans le jeu et de la simulation d'animation, au rendu en temps réel et aux fonctions de diffusion assistées par l'IA. Et NVIDIA est à l'avant-garde dans ce domaine, apportant aux joueurs, aux scientifiques et aux créateurs des avancées incroyables.



Avec Deep Learning Super Sampling (DLSS), NVIDIA a entrepris de redéfinir le rendu en temps réel grâce à une super résolution basée sur l'IA - en rendant moins de pixels, puis en utilisant l'IA pour construire des images nettes et de plus haute résolution, donnant aux joueurs des gains de performance jusqu'alors inconnus.







Alimenté par des processeurs IA dédiés sur des GPU GeForce RTX appelés Tensor Cores, le DLSS a accéléré les performances de plus de 25 jeux à ce jour, en augmentant considérablement les fréquences d'images, garantissant aux joueurs GeForce RTX une jouabilité haute performance dans les plus hautes résolutions et avec les paramètres de détail les plus élevés, et lors de l'utilisation d'effets de traçage de rayons immersifs. Aujourd'hui, NVIDIA a livré quatre nouveaux titres DLSS pour le plaisir des joueurs.



Call of Duty : Black Ops Cold War







La superproduction d'Activision a été lancée le 13 novembre avec raytracing, NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, NVIDIA Ansel et NVIDIA Highlights !



Le raytracing a introduit un niveau supplémentaire de raffinement visuel dans la campagne cinématographique et le Multiplayer, avec des ombres tracées par des rayons et des ombres d'occlusion ambiante portant la fidélité graphique à 11.



NVIDIA DLSS a augmenté les taux d'images jusqu'à 85% à 4K sur notre gamme de cartes graphiques GeForce RTX, pour l'appel du devoir le plus rapide et le plus fidèle : l'expérience de la guerre froide des Black Ops.



War Thunder







War Thunder de Gaijin Entertainment est un jeu PvP multiplateforme gratuit extrêmement populaire, consacré à l'aviation, aux véhicules blindés et aux navires de guerre de la Seconde Guerre mondiale et de la Guerre froide. Les joueurs utilisent des avions, des hélicoptères d'attaque, des chars et des navires de guerre pour participer aux batailles. Avec le lancement de la mise à jour "New Power" du jeu, ces batailles sont désormais encore plus belles grâce à l'ajout de nouveaux effets et de fonctionnalités améliorées, détaillées ici.



La mise à jour "New Power" inclut également le NVIDIA DLSS, qui accélère les performances du jeu jusqu'à 30% à 4K.



Enlisted







Darkflow Software's Enlisted est un MMO de tir à la première personne basé sur une équipe en ligne qui couvre les principales batailles de la Seconde Guerre mondiale, avec des forces terrestres, des chars, des avions, et plus encore. Ces derniers jours, le jeu est entré en bêta fermée, à laquelle vous pouvez participer, et avec ce lancement est venue l'introduction du support DLSS NVIDIA, augmentant les taux de trame jusqu'à 55% à 4K.



Ready or Not







Void Interactive's Ready or Not est inspiré des jeux classiques S.W.A.T. d'autrefois, vous donnant le commandement d'officiers hautement qualifiés en mode solo et multijoueur.



Un alpha en cours a reçu une nouvelle mise à jour, ajoutant la prise en charge des réflexions tracées par les rayons, des ombres tracées par les rayons, des ombres d'occlusion ambiante tracées par les rayons et du NVIDIA DLSS, qui accélère les performances jusqu'à 120 % à 4K avec les nouveaux effets tracés par les rayons.



Il y a beaucoup plus à venir



Ces titres s'ajoutent à la liste toujours croissante de jeux enrichis de la technologie NVIDIA qui rend l'expérience des joueurs de GeForce encore meilleure. D'autres intégrations de NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex et raytracing sont en préparation, notamment dans le prochain Cyberpunk 2077.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



