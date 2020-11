EVGA nous propose des nouvelles alimentations : Les BP Bronze.



Présentation des alimentations EVGA BP, où la précision est la puissance. Les alimentations EVGA BP ajoutent une autre option abordable à la gamme EVGA certifiée 80 Plus Bronze, tout en réduisant la longueur totale à 120 mm - l'alimentation ATX la plus courte d'EVGA à ce jour ! Les alimentations BP sont dotées d'un ventilateur à paliers hydrauliques de 115 mm pour garantir que rester au frais et silencieux n'est pas une tâche difficile. Combinant une gamme complète de protections et la garantie limitée de 3 ans d'EVGA, cette alimentation devrait figurer sur la liste restreinte de votre prochain système.



















Caractéristiques :



- Court et silencieux : La série BP vous offre à la fois un espace supplémentaire de 120 mm de long et le silence avec un ventilateur HYB.

- Facteur de forme ATX standard : Convient à la plupart des boîtiers mATX, EATX, HPTX et XL-ATX.

- Efficacité 80 Plus Bronze : La certification 80 Plus Bronze garantit que votre alimentation électrique ne gaspille pas l'énergie et ne la transforme pas en chaleur excessive. Sous une charge normale, cette alimentation est efficace à 85 % ou plus.

- Conception robuste : La conception "Hard-Lined" permet de fixer vos câbles à l'alimentation électrique pour faciliter l'installation et le retrait. Vous pouvez être prêt à partir dès la sortie de la boîte.

- Convertisseur CC-CC : réduction de la tension pour une stabilité de l'alimentation solide comme le roc et un bruit de signal minimal. (Pour 3,3 V et 5 V)

- Ventilateur à paliers hydrauliques : les paliers hydrauliques réduisent l'usure des roulements du ventilateur, diminuent le bruit et ont une durée de vie plus longue que les ventilateurs à paliers lisses.



Conçus pour protéger et servir La série EVGA BP comprend également une gamme complète de protections (OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP) pour la sûreté et la sécurité. Les blocs d'alimentation sont couverts par des garanties de 3 ans.



Pas de date ni de prix pour le moment.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP