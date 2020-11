Fuite des performances de l'AMD Radeon RX 6800 XT Raytracing.



Ce n'est que demain que les critiques retireront les couvercles des dernières et meilleures cartes graphiques AMD alimentées par la Navi, mais il est difficile de garder un secret comme celui-ci... enfin... secret. C'est le cas : Videocardz a accédé à des diapositives de la présentation qu'AMD a donnée à ses partenaires et qui ont fait l'objet de fuites.



Ces diapositives donnent un aperçu des performances de raytracing que les utilisateurs peuvent attendre de la RX 6800 XT d'AMD, la carte qui est censée apporter le combat à la carte graphique RTX 3080 de NVIDIA. La carte RDNA2 d'AMD prend en charge l'accélération matérielle du raytracing dès le départ, chaque unité centrale recevant une pièce matérielle supplémentaire : un accélérateur de rayons. Ainsi, le RX 6800 XT, avec ses 72 unités centrales activées, dispose de 72 accélérateurs de rayons ; le RX 6800, avec ses 60 unités centrales, dispose de 60 de ces accélérateurs de rayons.







La RX 6800 XT a été testé dans cinq titres : Battlefield V, Call of Duty MW, Crysis Remastered, Metro Exodus et Shadow of the Tomb Raider. Avec une résolution de 1440p et des options Ultra Settings et DXR activées selon le jeu, AMD affirme qu'un RX 6800 XT associé à son Ryzen 9 5900X peut fournir une moyenne de 70 FPS sur Battlefield V, 95 FPS sur Call of Duty MW, 90 FPS sur Crysis Remastered, 67 FPS sur Metro Exodus et 82 FPS sur Shadow of the Tomb Raider.



Ces résultats ne sont évidemment pas comparables à nos propres résultats dans les précédentes revues de NVIDIA RTX ; il y a tout simplement trop de variables dans le système pour que cette comparaison soit valable. Vous n'aurez qu'à attendre notre propre évaluation dans notre banc d'essai normalisé pour voir où se situe exactement la dernière version d'AMD par rapport à NVIDIA.



VIDEOCARDZ