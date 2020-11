Les cartes graphiques MSI GeForce RTX 3080, RTX 3090 SUPRIM X prêtes pour le lancement.



Nous vous avions précédemment présenté un reportage sur la nouvelle gamme de cartes graphiques de MSI sous la forme de la série SUPRIM X. Les nouveaux SKU s'inséreront juste au-dessus des cartes graphiques Gaming X, les supplantant et devenant effectivement les meilleurs modèles de MSI dans un avenir prévisible.



La série SUPRIM X est livrée avec des capacités Dual BIOS (et les deux modes GAMING et SILENT) et des valeurs TGP beaucoup plus élevées que la série GAMING X Trio qu'elle supplante : le RTX 3090 SUPRIM X est livré avec 420 W (+ 70 W par rapport à la référence, + 50 W par rapport au RTX 3090 GAMING X), tandis que le RTX 3080 SUPRIM X est livré avec 370 W (+ 50 W par rapport à la référence, + 30 W par rapport au RTX 3080 GAMING X).











Les cartes graphiques MSI SUPRIM sont dotées d'une toute nouvelle solution de refroidissement TRI FROZR 2S équipée de trois ventilateurs TORX 4.0. La carte graphique comporte des caloducs rapprochés autour du VRM et de la plaque arrière qui est maintenant en métal, au lieu de la solution en plastique peint que MMSI a utilisé sur leur GAMING X Trio.











Voici la fiche technique :







Les cartes devraient être annoncées le 20 novembre prochain, en même temps que les critiques de certaines publications, et pour l'instant, il n'y a pas d'informations sur les prix.



VIDEOCARDZ