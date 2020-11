Mad Catz annonce la souris de jeu légère M.O.J.O M1.



Mad Catz Global Limited, les principaux innovateurs en matière de matériel de jeu, sont heureux d'annoncer la nouvelle M.O.J.O. M1, une souris de jeu unique conçue pour ceux qui recherchent une souris légère, performante et au design moderne.



















La M.O.J.O. M1 est conçue dès le départ pour être la souris la plus confortable et la plus légère possible. En utilisant des concepts de nids d'oiseaux, Mad Catz a créé une esthétique visuelle vraiment unique tout en atteignant un poids de seulement 70g. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique non plus, la conception asymétrique en forme de pyramide creuse permet de s'adapter à la fois aux styles de griffes et de poignées. Cela signifie que le M.O.J.O. M1 est le partenaire idéal pour les sessions de jeu marathon, offrant à la fois confort et précision légère pour ces moments de flick-shot.



Comme si le M.O.J.O. M1 n'était pas déjà assez accrocheur, il dispose également d'un éclairage RGB qui peut être réglé directement sur la souris sans avoir besoin de pilotes ou de logiciels. Le design unique en forme de pyramide creuse permet d'accentuer encore plus les effets des LED en projetant une toile d'ombres sur le tapis de souris.



Au cœur du M.O.J.O. M1 se trouve le très estimé capteur optique PixArt PMW3360, offrant une précision et une capacité de suivi supérieures qui donnent aux joueurs la précision requise pour les combats les plus intenses. Le DPI peut être ajusté à la volée directement sur la souris, de sorte qu'aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire pour le composer en fonction de votre style de jeu.



La M.O.J.O. M1 est la toute première souris à être équipée des tout nouveaux interrupteurs mécaniques Mad Catz DAKOTA. Traditionnellement, un interrupteur de souris est déclenché lorsque le ressort frappe un contact métallique. Ce mécanisme crée un effet de rebondissement résiduel qui peut donner lieu à de multiples signaux. Un algorithme de retard de rebondissement est nécessaire pour surmonter ce problème.



Les interrupteurs mécaniques DAKOTA adoptent une nouvelle technologie de détection des signaux, permettant une réponse instantanée par l'un des deux points de contact. Cette technologie traite avec précision l'enregistrement du signal et accélère le temps de réponse de l'interrupteur en seulement 0,2 milliseconde, soit 60 % de plus que les autres interrupteurs mécaniques !



La Mad Catz M.O.J.O. M1 sera expédié à partir de la Fin Novembre 2020. La disponibilité peut varier selon les régions.



