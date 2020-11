XBOX GAME STUDIOS nous propose "un nouveau" jeu PC : Age of Empires III : Definitive Edition.







Editeur(s)/Développeur(s) : Forgotten Empires/Xbox Game Studios/Tantalus Media.



Sortie France : 15 Octobre 2020.



Genre(s) : Stratégie.



Thème(s) : Historique.



Classification : Interdit au moins de 16 ans.



Mode(s) : Jouable en solo/Multi en local/Multi en ligne/Multi en compétitif.















Résumé : Age of Empires III : Definitive Edition est un jeu de stratégie sur PC. Seize civilisations ayant chacune leurs spécificités s'offrent à vous pour construire votre empire et le faire évoluer afin de régner en maître absolu sur vos adversaires. La Definitive Edition réunit le jeu de base et ces extensions, ainsi que diverses améliorations comme des graphismes 4k, un mode multijoueur et une interface modernisée.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



