MILESTONE nous propose un nouveau jeu PC : Ride 4.







Editeur(s)/Développeur(s) : Milestone.



Sortie France : 08 Octobre 2020.



Genre(s) : Course.



Classification : Interdit au moins de 3 ans.



Mode(s) : Jouable en solo/Multi en ligne.



Langue de la version disponible en France : Textes en français.















Résumé : Ride 4 est un jeu de moto développé et édité par Milestones. C'est l'épisode le plus récent de la série des Rides. Il inclut une collaboration spéciale et inédite avec Yamaha Motor. Le titre promet également toujours plus de réalisme que les opus précédents.



Un trailer du jeu (Version XBOX) : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



