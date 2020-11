THE GURU3D nous propose le test du : EK AIO Elite 360 D-RGB.



Nous passons en revue un nouveau produit de EK, l'AIO Elite 360. Ce kit de refroidissement liquide tout-en-un d'EK est doté d'un nouveau design ; nous testons la version 360mm rad. Les kits sont livrés avec des ventilateurs compatibles Vardar RGB/ARGB. En tant qu'EK, attendez-vous à des performances de refroidissement décentes ; armés de ces ventilateurs, de tubes gainés et d'un bloc de refroidissement d'apparence correcte, nous verrons ce que EK a à offrir dans l'immense arène des kits LCS.



Le nouvel EK-AIO 360 Elite est une version améliorée et encore plus sophistiquée de l'EK-AIO - notre refroidisseur de liquide pour CPU tout-en-un, qui est déjà l'un de nos produits les plus populaires. Le prix de vente conseillé du nouveau modèle sera d'environ 180-200 dollars. Il sera également unique sur le marché car il sera livré avec six ventilateurs au total (pour une configuration Push-Pull), une pompe plus efficace et quelques accessoires supplémentaires. Ces kits de refroidissement liquide sont pré-équipés d'une seule boucle non extensible et sont prêts à être installés dès leur sortie de la boîte, vous y installez les ventilateurs et c'est prêt à entrer.



Armé d'une belle apparence, de tubes à manches et d'un prix attractif, EK propose un modèle compétitif dans l'arène des kits LCS massifs. L'EK AIO Elite D-RGB est une solution de refroidissement liquide tout-en-un pour les PC de bureau et est initialement disponible en version 360 mm. Le kit que nous testons est une unité de refroidissement autonome (AIO) pour CPU, basée sur le refroidissement liquide.



Il ne nécessite pas beaucoup d'installation. Avec une pompe et un radiateur livrés sous pression, il est pré-rempli et scellé directement à l'usine pour assurer un fonctionnement sans maintenance pendant des années. Cette facilité d'utilisation s'étend à sa prise en charge des derniers sockets Intel et AMD, y compris les derniers sockets Intel LGA 1155/1156/2011 et AMD FM2, ainsi que AM4 pour les processeurs Ryzen mais pas Threadripper.







EK AIO Elite 360 D-RGB Spécifications techniques :



- Dimensions du radiateur : 395 x 120 x 27 mm,

- Matériel de radiateur : Aluminium,

- Compatibilité des ventilateurs : 120 mm,

- Dimensions de l'unité de pompage : 88 x 70 x 64 mm,

- Matériel de l'unité de pompage : Boîtier en nickel noir, plaque froide en cuivre, pompe à montage en acier,

- Gamme de vitesse de la pompe : 1000-3300 RPM ± 10%,

- Pompe PWM : 25 - 100%,

- Longueur du câble de la pompe : 50 mm,

- Unité de pompage de type RGB : Pinout numérique 5V (adressable) : 5V, D, Vide, Masse,

- Matériel de tuyauterie : Caoutchouc à ultra faible évaporation avec manchon tressé en nylon,

- Longueur du tuyau : 400 mm,

- Fan Dimensions : 120 x 120 x 25mm,

- Gamme de vitesse du ventilateur : 550 - 2200 ± 10%,

- Niveau de bruit des ventilateurs : 36,4dBA (à vitesse maximale),

- Pression statique du ventilateur : 2,89 mm H20 = 28,9 Pa (à la vitesse maximale),

- Débit d'air du ventilateur : 66,04 CFM = 112,20 m³/h (à vitesse maximale),

- Longueur du câble du ventilateur : 500 mm,

- Type RGB de ventilateur : Pinout numérique 5V (adressable) : 5V, D, Vide, Masse,

- Longueur du câble RGB du ventilateur : 50 mm.



Exigences du système :



- En-tête PWM à 4 broches pour le fonctionnement de la pompe et du ventilateur,

- En-tête 5V D-RGB adressable à 3 broches.



Ci-joint :



- Unité EK-AIO Elite 360 D-RGB,

- EK-Vardar 120ER D-RGB (6pcs),

- EK-Hub PWM + D-RGB,

- Kit de montage (vis, etc.),

- Tube de pâte thermique,

- Manuel de l'utilisateur.



Support de socket CPU :



- Sockets Intel LGA : 1150, 1151, 1155, 1156, 2011, 2011-3, 2066, 1200,

- AMD : AM4.



Garantie internationale de 5 ans.



Une nouvelle pompe



Robuste et améliorée pour les régimes plus élevés, une pompe de type SPC assure un débit de liquide de refroidissement suffisant à travers une structure dense d'ailettes en cuivre, offrant des performances optimales pour sa catégorie de produits AIO sur le marché.



Un carter de pompe de grande taille indique la qualité de la pompe qui promet la durabilité en même temps qu'un fonctionnement doux et silencieux. Un couvercle en nickel noir de la pompe offre désormais un look exquis avec une subtile touche de D-RGB à travers le logo EK. Ces unités AIO deviendront lentement disponibles et ont un prix de vente conseillé avec TVA incluse d'environ 190 pour la version 360, bénéficient d'une garantie internationale limitée de 5 ans, et de pas moins de six ventilateurs Vardar Silent RGB ainsi que d'un vaste hub RGB/FAN.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



THE GURU3D