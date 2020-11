TECHPOWERUP nous propose le test du : AMD Ryzen 9 5950X.



AMD "Zen 3" est ici, et nous avons avec nous le Ryzen 9 5950X, le roi absolu de la série. Ce processeur 16 cœurs/32 fils est conçu pour ramener le segment HEDT (bureau haut de gamme) vers la plate-forme de bureau classique, c'est-à-dire pour ceux qui ne se soucient guère d'une interface mémoire quadricanal ou de tonnes de voies PCIe.



Le fait que les puces HEDT ne dominent pas les puces traditionnelles dans les jeux montre que le quadruple canal n'est pas si pertinent pour le segment des ordinateurs de bureau. Avec le 5950X, vous pourriez vous doter d'un muscle multicœur de type HEDT, d'une plus grande marge d'horloge mémoire pour combler le déficit de bande passante et d'une plateforme plus abordable puisque le 5950X est compatible avec les puces grand public, comme le B550 d'AMD.



La microarchitecture "Zen 3" introduit une augmentation massive de 19 % des IPC par rapport à la "Zen 2", qui a déjà considérablement modifié le marché des processeurs de bureau. Un IPC plus élevé signifie des performances plus élevées en mode monofilaire, ce qui signifie inversement une amélioration des performances de jeu, AMD affirmant que la série Ryzen 9 5000 a battu la partie la plus rapide du Intel Core i9 "Comet Lake" dans les jeux. Les performances de productivité devraient naturellement être plus élevées puisque vous disposez de 60 % de plus de ces cœurs plus rapides que le i9-10900K.







L'AMD Ryzen 5 5950X présenté dans cette revue utilise l'architecture "Zen 3", qui est une combinaison de modifications micro et macro de l'architecture "Zen". Au niveau macro, nous voyons AMD pratiquement supprimer la conception CCX à 4 cœurs, ce qui fait que chacune des deux puces "Zen 3" de 7 nm a un groupe monolithique de huit cœurs partageant un grand cache L3 de 32 Mo.



Au niveau micro, AMD a investi massivement dans l'amélioration des différents composants à l'intérieur du noyau, ce qui a permis d'obtenir un gain de 19 % de la CIB. Ensemble, les cœurs IPC plus élevés et la topologie multicœur améliorée devraient placer le 5950X sur un terrain plus solide face aux pièces LGA1200 "Comet Lake" d'Intel, mais aussi aux pièces Core X "Cascade Lake-X" qui vont jusqu'à 18 cœurs.



AMD lance le Ryzen 9 5950X à 799 $, ce qui en fait le processeur de bureau grand public le plus cher, qui se situe juste au niveau des pièces HEDT. Comme il s'agit d'une pièce Socket AM4 qui ne tempère pas sa vitesse d'horloge pour s'offrir un nombre de cœurs aussi important, AMD affirme que le 5950X vous donnera le meilleur des deux mondes : des performances de jeu et une productivité AAA de premier plan qui peuvent potentiellement vous faire économiser des centaines de dollars par rapport à un HEDT. Dans cette étude, nous testons le Ryzen 9 5950X par rapport à une large sélection de processeurs.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP