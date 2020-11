SilverStone présente le ventilateur ARGB 140i Air Penetrator.







SilverStone Technology présente le ventilateur de refroidissement Air Penetrator 140i ARGB dans le format 140mm avec un éclairage RGB adressable. L'Air Penetrator 140i ARGB affiche un éclairage RVB vibrant à partir du noyau central du ventilateur qui est conçu pour fonctionner avec les technologies de synchronisation RVB de la carte mère. Il s'agit d'un ventilateur à pression optimisée capable d'aspirer de l'air dans des espaces restreints et de fournir une direction de flux d'air ciblée. Il est également doté d'une connexion simple qui permet aux constructeurs de monter en chaîne les ventilateurs Air Penetrator 140i ARGB, ce qui réduit le nombre de câbles et améliore leur gestion.



Débit d'air ciblé et gamme de débit d'air étendue



La grille intégrée de canalisation de l'air du SilverStone Air Penetrator 140i ARGB crée un mouvement de flux d'air circulaire focalisé avec une portée efficace de 2,2 mètres tout en éliminant les points morts.



Pression statique élevée, faible niveau de bruit



L'Air Penetrator 140i ARGB est équipé de pales de ventilateur à pression optimisée qui fournissent une pression statique élevée tout en maintenant un faible niveau de bruit aigu. Il est également équipé d'un moteur haut de gamme qui permet d'économiser 10 % d'énergie par rapport aux moteurs de ventilateur traditionnels.



Éclairage RGB adressable



Le Air Penetrator 140i ARGB est conçu pour prendre en charge les contrôleurs RGB adressables et les technologies de synchronisation RGB de la carte mère, notamment ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock Polychrome Sync et BIOSTAR RGB Sync.



Les Dimensions







Les spécifications techniques :



- Modèle n° : SST-AP140i-ARGB,

- Matériel : Pales de ventilateur en polycarbonate, cadre en PBT,

- Couleur : pales de ventilateur translucides, cadre noir,

- Roulement : Palier hydraulique,

- Connecteurs : Connecteur PWM 4 broches + ARGB 4-1 broches (LED 5V),

- Tension nominale : 12V DC,

- Tension de démarrage : 6V,

- Courant nominal 0,27A,

- Puissance nominale : 3,24W,

- Vitesse : 500 ~ 2000 RPM,

- Le flux d'air : 18,8 ~ 73,48 CFM,

- Portée effective du flux d'air : 0,3 ~ 2,2 mètres,

- Pression statique : 0,3 ~ 2,72mm-H2O,

- Vitesse de l'air au bord du ventilateur : 0,6 ~ 3,5 m/s,

- Niveau de bruit : 14,9 ~ 41,3dBA,

- Durée de vie : 30 000 heures,

- Dimensions : 139mm (L) x 25mm (H) x 139mm (P) / 5.47" (L) x 0.98" (H) x 5.47" (P),

- Poids : 195g.



Pas de date ni de prix pour le moment.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



VORTEZ