BITFENIX nous propose des nouveaux boitiers PC : Les NOVA MESH SE TG et les NOVA MESH SE.



NOVA MESH SE TG présente non seulement le thème esthétique de longue date de BitFenix, à savoir l'élégance simple, mais aussi la volonté d'offrir un châssis de PC bien équilibré. Le cœur du NOVA MESH SE TG est sa conception à maillage propre avec 4x 120 mm ARGB (3 pin 5 V) ventilateurs pré-installés et l'éclairage peut être facilement contrôlé par le contrôleur 6+6 ARGB intégré.



Il est bien équilibré entre une structure intérieure parfaitement organisée et un design extérieur épuré complété par un panneau latéral en verre trempé transparent. Sa conception présente de multiples caractéristiques qui améliorent la facilité d'installation et d'utilisation, telles que l'installation conviviale, le filtre à poussière amovible à mailles haute densité et la conception à double chambre.







Un design épuré avec des mailles à l'avant Votre couleur, votre style



Le BitFenix NOVA MESH SE TG est un appareil polyvalent offrant une grande fluidité de l'air associée à un design moderne et élégant qui en fait un choix idéal pour la plupart des scénarios d'utilisation. Cette version SE est disponible en quatre couleurs pour s'adapter à votre style : corps noir avec mesh noire, corps noir avec mesh rouge, corps blanc avec mesh blanche et corps blanc avec mesh violette.



Magnifique éclairage ARGB brillant à travers une mesh lisse - 4x ventilateurs ARGB (3 broches 5 V) préinstallés



Cette édition spéciale est livrée avec 4x ventilateurs ARGB (3 broches 5 V) préinstallés. La magnifique illumination ARGB qui brille à travers la façade en maille lisse et le panneau latéral en verre trempé transparent offre un grand équilibre de performance et un look dans sa catégorie.



Mesh de haute densité avec double protection comme purificateur d'air Nettoyage facile grâce aux filtres à poussière amovibles







Nova Mesh SE TG est conçu pour offrir des performances fiables pour les années à venir. En filtrant les particules de poussière, ce qui réduit la durée de vie du système, les systèmes construits avec le Nova Mesh SE TG peuvent se targuer de fonctionner sans poussière. La maille d'admission d'air améliorée à l'avant est dotée d'un filtre en nylon intégré qui empêche la poussière de pénétrer dans le système, tandis que le filtre du bas garde le bloc d'alimentation exempt de poussière. L'échappement supérieur est également équipé d'un filtre en nylon pour assurer la polyvalence. Tous ces filtres peuvent être facilement retirés pour un nettoyage plus rapide.



Un intérieur propre avec un espace de gestion des câbles de 23 mm







Cage modulaire pour disque dur



La cage modulaire pour disques durs du BitFenix Nova Mesh TG SE peut accueillir jusqu'à 2 disques durs en dessous (1 disque dur + 1 SSD), tandis que 2 SSD supplémentaires peuvent être montés à l'arrière du plateau de la carte mère. Cette cage de disque dur peut également être rapprochée du bloc d'alimentation pour donner plus d'espace aux radiateurs plus épais dans les bâtiments refroidis par liquide ou elle peut être facilement retirée si l'espace est nécessaire pour monter une pompe à eau.



Un flux d'air optimisé est essentiel pour de bonnes performances et une durée de vie prolongée des composants. Les BitFenix Nova Mesh SE TG offrent le meilleur flux d'air avec un support jusqu'à 360 mm de radiateur à l'avant ou 3x 120 mm de ventilateur. Combiné avec l'échappement supérieur de 240 mm et l'échappement arrière de 120 mm, il maintient un bon équilibre entre l'entrée et la sortie d'air. Ces deux bouches d'aération sont équipées d'un filtre à poussière facilement amovible, y compris la prise d'air du bloc d'alimentation.



Panneau latéral en verre trempé de 4 mm teinté dans la masse



Le BitFenix Nova Mesh SE TG est doté d'un panneau latéral en verre trempé de haute qualité d'une épaisseur de 4 mm. Le panneau en verre trempé est teinté dans la masse, exposant les composants de base souvent éclairés par le RGB.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'information, Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



