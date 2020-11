HyperX annonce l'ajout d'un SKU de mémoire DDR4 RGB FURY.



HyperX, la division jeux de Kingston Technology, Inc. a annoncé aujourd'hui l'ajout d'un nouveau SKU de mémoire DDR4 RGB 16Gbit1 à base de HyperX FURY. La mémoire FURY DDR4 RGB offre un surcroît de performances et de style grâce à des dissipateurs de chaleur élégants et des effets d'éclairage RGB dynamiques et synchronisés utilisant la technologie brevetée HyperX Infrared Sync.







La mémoire HyperX FURY DDR4 RGB offre une fonction Plug N Play pour l'overclocking automatique à la plus haute fréquence publiée dans les limites de la vitesse autorisée par le système, éliminant ainsi le besoin de réglage manuel. Offrant une compatibilité transparente, la mémoire FURY DDR4 RGB est certifiée prête pour AMD Ryzen et Intel XMP-ready. Les utilisateurs peuvent également personnaliser les effets d'éclairage RVB à l'aide du logiciel HyperX NGENUITY.







"Il n'est pas surprenant que FURY DDR4 soit notre gamme de mémoires la plus populaire", a déclaré Kristy Ernt, directrice commerciale DRAM chez HyperX. "Les nouveaux produits FURY DDR4 RGB utilisent les dernières technologies pour offrir aux utilisateurs une mise à niveau élégante et rentable des performances".



La famille de produits HyperX FURY DDR4 RGB est disponible de 2400 MHz à 3733 MHz avec des latences allant de CL15 à CL19. FURY DDR4 RGB est disponible en modules individuels de 8 Go à 32 Go, et en kits de 16 Go à 128 Go.



Spécifications principales :



Capacités



- Singles : 16 GB,

- Kits de 2 : 32 GB,

- Kits de 4 : 64 GB.



Fréquences



- 2400 MHz, 2666 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3466 MHz, 3600 MHz.



Latences



- CL15, CL16, CL17, CL18.



Tension



- 1,2 V, 1,35 V.



Températures de fonctionnement



- 0°C à 70°C.



Dimensions



- 133,35 mm x 41,24 mm x 7 mm.



Voici la fiche technique :







Disponibilité



Les modules HyperX FURY DDR4 RGB sont testés à 100 % en usine et bénéficient d'une garantie à vie. Les modules FURY DDR4 RGB sont disponibles par le biais du réseau de points de vente au détail et de vente en ligne d'HyperX.



Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP