GENESIS nous propose un nouveau périphérique pour les Gamers : Le Seaborg 400 Racing Weel.



Le Genesis Seaborg 400 est un volant de course qui donne le contrôle total de la voiture. Il est doté d'un champ de rotation de 270/900 degrés, de boutons programmables et de trois modes de sensibilité des roues. L'ensemble est complété par des ailerons de changement de vitesse et des pédales en métal, qui garantissent une sensation de durabilité.















Le Genesis Seaborg 400 est un appareil destiné aux joueurs les plus exigeants. Il comprend un cadre de roue de 10 pouces avec des boutons de direction. Il en existe 15, dont la plupart sont programmables. Derrière la jante recouverte de cuir, vous trouverez les ailes de changement de vitesse, semblables à celles que l'on trouve dans les voitures de sport. Le champ de rotation de l'appareil est de 270/900 degrés, et l'utilisateur peut le configurer dans cette plage. Il existe trois modes de sensibilité.



Un double module de vibration garantit des expériences réalistes et un retour d'information adéquat. La roue est équipée de ventouses et d'un double support et est accompagnée d'un jeu de pédales. Dans le cas du Genesis Seaborg 400, elles sont en métal, ce qui renforce la sensation de réalisme tout en augmentant leur durabilité. Pour faciliter l'utilisation, le corps de l'appareil est équipé d'un mini-jack audio de 3,5 mm.



Le Genesis Seaborg 400 se connecte aux autres appareils à l'aide d'un câble de deux mètres. La liste des plates-formes compatibles comprend à la fois des ordinateurs et des consoles : Sony PlayStation 3 et 4, Microsoft Xbox One et 360, ainsi que Nintendo Switch.



Spécification technique



Nombre total de boutons 15, y compris :



- 10 boutons d'action,

- DPAD à 8 voies.



- Changement de vitesse : ailes au volant,

- Pédales : accélération et freinage, métal,

- Vibrations : oui, double,

- Interface de sortie : x-input, d-input,

- Communication : câble USB de 2 m,

- Audio : mini-jack 3,5 mm.



Les exigences du système :



- Windows XP, Vista, 7, 8, 10,

- Consoles : Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch.



Les joueurs intéressés devraient payer environ 139 euros. Le nouvel appareil Genesis sera disponible dans les magasins dans les prochains jours.



TECHPOWERUP