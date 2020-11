ASRock annonce ses cartes graphiques personnalisées Radeon RX 6800 XT et RX 6800 Series.



Le premier fabricant mondial de cartes mères, ASRock, a lancé sa série de cartes graphiques AMD Radeon RX 6800, comprenant les cartes Taichi, Phantom Gaming et la série de produits Challenger. De la Radeon RX 6800 XT Taichi X 16G OC haut de gamme, la Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming D 16G OC et la Radeon RX 6800 Phantom Gaming D 16G OC de milieu de gamme, à la Radeon RX 6800 Challenger Pro 16G OC grand public, la gamme complète de produits offre aux utilisateurs une grande variété de choix.



















Les cartes graphiques ASRock de la série AMD Radeon RX 6800 exploitent la technologie des procédés 7 nm et l'architecture de jeu AMD RDNA 2, et prennent en charge la norme logicielle DirectX 12 Ultimate et le ray rayonnage accéléré au niveau matériel. La gamme de produits dispose de 16 Go de mémoire GDDR6 256 bits et prend également en charge la dernière norme de bus PCI Express 4.0.



Elle adopte les LEDs ASRock "Striped Axial Fan" et Polychrome SYNC ARGB, avec des réglages d'horloge GPU pré-cadencés exceptionnels et de riches fonctionnalités supplémentaires. Les performances des cartes graphiques ASRock de la série AMD Radeon RX 6800 offrent aux joueurs une excellente expérience de jeu en 4K.



La carte graphique haut de gamme Radeon RX 6800 XT Taichi X 16G OC utilise le système de refroidissement à triple ventilateur Taichi 3X pour offrir de puissantes performances de refroidissement, et des effets d'éclairage uniques ARGB Taichi halo, LED latérales et arrière qui prennent en charge Polychrome SYNC pour permettre aux utilisateurs de personnaliser les effets d'éclairage.



Le cadre et la plaque arrière en métal empêchent le circuit imprimé de se déformer, et l'option Dual BIOS permet aux utilisateurs de choisir librement leurs paramètres BIOS préférés. Grâce à ses excellentes performances et à ses riches fonctionnalités, la carte graphique ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi X 16G OC est le premier choix des utilisateurs avertis.



Les cartes graphiques de milieu de gamme ASRock Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming D 16G OC et Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming D 16G OC utilisent le système de refroidissement à triple ventilateur Phantom Gaming 3X pour assurer une excellente dissipation de la chaleur. Le cadre et la plaque arrière en métal renforcé empêchent la carte de se déformer.



Le ventilateur ARGB et la carte LED ARGB latérale supportent le SYNC polychrome pour permettre aux utilisateurs de personnaliser les effets d'éclairage. Ces arguments de vente particuliers, associés à l'aspect cool des couleurs noires et rouges, font des cartes graphiques de la série ASRock Radeon RX 6800 Phantom Gaming des cartes idéales pour répondre aux besoins essentiels des joueurs.



La carte graphique grand public ASRock Radeon RX 6800 Challenger Pro 16G OC utilise un design thermique à trois ventilateurs, qui offre de superbes performances de refroidissement, et possède également un panneau latéral LED ARGB qui supporte Polychrome SYNC pour permettre aux utilisateurs de personnaliser les effets d'éclairage. Ces conceptions pratiques font de la carte graphique ASRock Radeon RX 6800 XT Challenger Pro 16G OC le produit le plus adapté aux clients grand public.



Pour plus d'information :



- Radeon RX 6800 XT Taichi X 16G OC : Cliquez ICI,

- Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming D 16G OC : Cliquez ICI,

- Radeon RX 6800 Phantom Gaming D 16G OC : Cliquez ICI,

- Radeon RX 6800 Challenger Pro 16G OC : Cliquez ICI.



