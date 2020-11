EKWB nous propose un nouveau watercooling AIO : Le EK-AIO Elite 360 D-RGB.



EK, le fabricant d'équipements de refroidissement liquide haut de gamme, élargit son portefeuille All-In-One avec la nouvelle EK-AIO Elite 360 D-RGB. Ce dernier refroidisseur AIO est livré avec six ventilateurs au lieu de trois, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs qui préfèrent leurs ventilateurs en mode "push-pull" pour de meilleures performances. La version Elite de l'EK-AIO présente également un design plus sophistiqué grâce à la finition Nickel noir brillant du couvercle de la pompe.







Au premier trimestre 2020, EK a lancé son premier véritable refroidisseur tout-en-un : l'EK-AIO D-RGB. Elle se décline en trois tailles différentes, avec un design simple et prêt à l'emploi et un éclairage D-RGB entièrement personnalisable, ce qui la rend idéale pour les nouveaux utilisateurs tout en répondant aux besoins des clients plus exigeants. L'EK-AIO est rapidement devenu l'un des produits les plus vendus d'EK, c'est pourquoi l'entreprise a décidé d'aller encore plus loin dans le développement de ses solutions de refroidissement liquide All-In-One CPU et de lancer l'EK-AIO Elite 360 D-RGB.









L'EK-AIO Elite 360 D-RGB avec son radiateur de 360 mm, tout comme l'EK-AIO 360 D-RGB initial, est prêt à fournir une puissance de refroidissement suffisante même pour les processeurs les plus difficiles du marché. Que vous soyez un adepte de l'overclocking lourd ou que vous souhaitiez avoir un PC silencieux, le radiateur de 360 mm peut fournir les deux simultanément. Un AIO de cette taille aurait besoin d'un boîtier de la taille d'un ATX prêt à accueillir le radiateur de 360 mm et six ventilateurs EK-Vardar.







Une pompe puissante



La pompe robuste de type SPC a été améliorée pour des régimes plus élevés. Elle assure un débit de liquide de refroidissement suffisant à travers une structure dense d'ailettes en cuivre, offrant des performances optimales par rapport à sa catégorie de produits AIO actuellement sur le marché. Un carter de pompe de grande taille indique la qualité de la pompe qui promet la durabilité en même temps qu'un fonctionnement doux et silencieux. Le couvercle en nickel noir brillant du boîtier de la pompe présente un aspect élégant avec la subtile touche d'effets D-RGB qui se manifeste à travers le badge EK.



Des ventilateurs féroces



Les ventilateurs D-RGB Vardar adressables inclus sont des ventilateurs de refroidissement à haute pression statique, conçus et construits principalement pour l'utilisation de radiateurs dans les systèmes de refroidissement par liquide. La conception parfaitement équilibrée du rotor à 7 pales de couleur laiteuse est optimisée pour la dispersion de la lumière et le fonctionnement à haute pression tout en maintenant un faible niveau de bruit sur toute la plage de fonctionnement du ventilateur. Il y a un total de 9 LED D-RGB adressables sous le moyeu du moteur, ce qui assure une diffusion parfaite de la lumière, même en plein jour.



L'EK-AIO Elite est livré avec six ventilateurs Vardar, qui peuvent être utilisés pour créer une configuration push-pull ou, s'il n'y a pas assez de place, un meilleur flux d'air lorsque trois ventilateurs sont positionnés à l'intérieur du châssis.



Gestion des câbles



Pour aider à gérer les câbles des ventilateurs EK-Vardar, l'unité EK-AIO Elite est fournie avec un EK-Hub, offrant une multi-connexion avec jusqu'à sept ensembles d'en-têtes RGB adressables et d'en-têtes PWM. L'EK-Hub vous aidera à organiser proprement la configuration des ventilateurs Push-Pull.



Radiateur robuste



Un radiateur en aluminium de haute qualité de 27 mm d'épaisseur à 12 canaux assure l'efficacité du refroidissement. L'épaisseur, ou mieux encore la minceur du radiateur, rend cet EK-AIO compatible avec la plupart des cas courants. L'élégant radiateur noir, tout en étant mince, est utilisé efficacement puisque son noyau a presque la même épaisseur que son corps extérieur.



Disponibilité et prix



L'EK-AIO Elite 360 D-RGB est conçu en Slovénie, en Europe, et fabriqué en Chine. Il est disponible en pré-commande directement sur la boutique en ligne EK, la date d'expédition prévue étant le 30 Novembre 2020.



Le prix sera de : 201.58 euros.



Les pré-commandes sont limitées à 200 unités seulement !



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP