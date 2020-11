La NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti confirmée, bat la RTX 2080 SUPER.



Il semble que NVIDIA va lancer son 4ème produit de la série GeForce RTX 30 avant les fêtes de fin d'année 2020, la GeForce RTX 3060 Ti, avec VideoCardz qui a mis au jour une fuite de la diapositive de guidage des performances de NVIDIA, ainsi que des photos de cartes RTX 3060 Ti conçues sur mesure et faisant surface sur les médias sociaux.







La RTX 3060 Ti serait basé sur le même silicium "GA104" de 8 nm que le RTX 3070, mais réduit encore. Il comporte 38 des 48 multiprocesseurs de streaming physiquement présents sur le "GA104", soit 4 864 noyaux CUDA "Ampère", 152 noyaux tenseurs et 38 noyaux RT "Ampère". La configuration mémoire est inchangée par rapport au RTX 3070, ce qui signifie que vous obtenez 8 Go de mémoire GDDR6 à 14 Gbps sur une interface mémoire de 256 bits, avec une bande passante mémoire de 448 Go/s.







Selon une fuite de la diapositive de guidage des performances de NVIDIA pour le RTX 3060 Ti, la société affirme que la carte bat constamment le GeForce RTX 2080 SUPER, un SKU haut de gamme de 700 $ de la génération précédente de "Turing". La même diapositive montre également un gain de performance d'environ 40% par rapport à la génération précédente RTX 2060 SUPER, qui est probablement le prédécesseur logique de cette carte.







Dans le même ordre d'idées, PC Master Race (OfficialPCMR) a publié sur sa page Facebook des photos de boîtes de cartes graphiques ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC, ce qui confirme l'existence de ce SKU. La photo de la carte sur la boîte révèle un design similaire aux autres cartes TUF Gaming RTX de la série 30 lancées par ASUS jusqu'à présent. En ce qui concerne le prix, VideoCardz prévoit un PDSF de 399 $ pour le SKU, ce qui devrait presque doubler le rapport prix/performance de cette carte par rapport au RTX 2080 SUPER aux chiffres de performance de NVIDIA.



VIDEOCARDZ