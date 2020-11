WESTERN DIGITAL nous propose : Les disques durs versions Call of Duty: Black Ops Cold War.



Western Digital travaille avec Call of Duty pour réimaginer trois produits hautes performances de la gamme WD_BLACK, en apportant aux joueurs trois disques de stockage en édition spéciale qui encapsulent l'aspect et la convivialité de Call of Duty : Black Ops Cold War, avec en prime des points Call of Duty dans le jeu.1 Ces trois produits comprennent le WD_BLACK P10 Game Drive, le WD_BLACK P50 Game Drive SSD et le WD_BLACK SN850 NVMe SSD récemment annoncé, doté de la technologie PCIe Gen 4.







"Nous sommes ravis que cette collaboration avec Call of Duty nous donne l'occasion de proposer ces lecteurs en édition limitée spécialement conçus à leurs fans passionnés", a déclaré Jim Welsh, vice-président senior des solutions consommateurs chez Western Digital. "Nous savons que les joueurs sont exceptionnellement sérieux lorsqu'il s'agit de leur gameplay, c'est pourquoi nous avons créé des solutions de stockage optimisées qui leur permettent de suivre l'expérience immersive de Call of Duty".



"Alors que nous proposons la prochaine génération de Black Ops à la communauté des joueurs, nous nous engageons à garantir à nos fans la meilleure expérience de jeu possible", a déclaré Ander Nickell, directeur mondial des partenariats de marque et du marketing intégré chez Activision. "La marque WD_BLACK de Western Digital est faite pour les joueurs, et ensemble, nous pensons que nos fans seront aussi enthousiastes que nous le sommes à propos de ces opérations".



Les prochaines éditions spéciales à thème comprennent :



WD_BLACK Call of Duty : Black Ops Cold War Special Edition P10 Game Drive







Le lecteur de jeu WD_BLACK P10 est conçu spécialement pour les joueurs qui cherchent à étendre le potentiel de leur console2 ou PC compatible, en sauvegardant leur bibliothèque de jeux dans un format mobile. Gratuitement à l'achat, les joueurs recevront un bon pour 1 100 points Call of Duty qui peuvent être échangés contre des articles du jeu1. Ce lecteur en édition spéciale sera disponible dans un modèle de 2 To et se vend au détail au prix de 109,99 $ PDSF. Pour plus d'informations sur ce produit, visitez le magasin Western Digital. Il devrait être disponible à l'achat chez certains détaillants et e-détaillants de Western Digital début Décembre 2020.



WD_BLACK Call of Duty : Black Ops Cold War Special Edition P50 Game Drive SSD







Le WD_BLACK P50 Game Drive SSD offre aux PC et aux consoles compatibles2 des vitesses de lecture incroyablement élevées, ce qui permet aux joueurs de passer moins de temps à attendre pour revenir dans le jeu et plus de temps à jouer réellement. Les joueurs qui achètent ce lecteur recevront également un bon pour 2 400 points Call of Duty qui peuvent être échangés contre des articles du jeu1. Cette édition spéciale du lecteur sera disponible dans un modèle de 1 To et sera vendue au détail au prix de 249,99 $ PDSF. Pour plus d'informations sur ce produit, visitez le magasin Western Digital. Il devrait être disponible à l'achat chez certains détaillants et e-détaillants de Western Digital en Décembre 2020.



WD_BLACK Call of Duty : Black Ops Cold War Special Edition SN850 NVMe SSD (1 TB)







Ce produit hautes performances, prêt pour l'avenir, réduit le temps de chargement des jeux et transfère les fichiers plus rapidement que la génération précédente. Alimenté par la technologie PCIe Gen4 de nouvelle génération*, le WD_BLACK SN850 NVMe SSD permet un chargement plus fluide des applications, ce qui permet aux utilisateurs de démarrer rapidement. 2 400 points Call of Duty sont offerts à l'achat et peuvent être échangés contre des objets du jeu. Cette édition spéciale sera disponible dans un modèle sans dissipateur thermique de 1 To au prix de 239,99 $ (PDSF). Pour plus d'informations sur ce produit, visitez le magasin Western Digital. Il devrait être disponible à l'achat chez certains détaillants et e-détaillants de Western Digital en Décembre 2020.



TECHPOWERUP