Pc-Boost a le plaisir de vous laisser découvrir son test du Shadow Rock 3 White de be quiet! :

Après la sortie du Shadow Rock 3, be quiet! nous gratifie d'un modèle spécifique et dans une mouture blanche qui est prévue de s'accorder à de nombreuses configurations qui adoptent également le blanc, tant au niveau du boîtier, que d'accessoires autres. En effet, alors que bon nombre de modèles actuels de boîtiers possèdent des vitres sur leurs flancs, il devient dommage de monter des ventirads noirs ou de couleur alu, alors que le blanc pourrait certainement leur ravir !

Le Shadow Rock 3, premier du nom, nous avait ravi de par ses performances de refroidissement, qu'en sera-t-il ce ce Shadow Rock 3 White ? La peinture appliquée sur l'ensemble du ventirad ne risque-telle pas d'altérer les performances du modèle ? Bien qu'annonçant la possibilité de dissiper un TDP jusqu'à 190W, comme le premier modèle, nous allons pouvoir voir si effectivement ses performances s'accordent à son nouveau look blanc !

Accédez au test