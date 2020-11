Pc-Boost a le plaisir de vous laisser découvrir son dernier test du SILENT BASE 802 de be quiet! :

Après le SILENT BASE 800, puis la version 801, be quiet! nous sort un nouveau produit sous la référence SILENT BASE 802. Arborant un look très similaire au 801, certaines améliorations y ont été apportées, comme l'USB 3.2 Gen. 2 Type C, et la possibilité de changer la face avant, et bien entendu l'extraction supérieure de l'air chaud par le haut de la tour.

Suite à la sotie et au succès de la version DX du boîtier PURE BASE 500, sous la référence 500DX, be quiet! a bien vu les avantages d'apporter du métal mesh sur la façade et sur le dessus de la tour. Il n'est donc pas étonnant que le fabricant propose aujourd'hui son SILENT BASE 802 avec la possibilité d'interchanger également ces deux panneaux avec de nouveaux panneaux favorisant un meilleur flux d'air !

L'utilisateur final y trouvera alors le choix entre un look sobre et élégant avec les panneaux traditionnels du modèle 801, ou encore un look plus agressif et logiquement un meilleur refroidissement avec ses nouveaux panneaux améliorant significativement le passage de l'air et donc également le refroidissement.

Cela va-t-il suffire pour apporter un réel potentiel de refroidissement à ce SILENT BASE 802 ?

