Les sorties Netflix de la semaine #32.







We Are The Champions



Résumé : Ce docu-série vous fait découvrir un éventail de compétitions uniques, excentriques ou carrément bizarres, ainsi que leurs fans les plus passionnés.



Un trailer : Cliquez ICI.



Baby Boss Les Affaires Reprennent – saison 4



Résumé : Baby Boss invite son grand frère Tim au travail pour lui montrer les ficelles du business dans cette série inspirée du film d’animation à succès.



Un trailer : Cliquez ICI.



Le Goût Des Marguerites – saison 2



Résumé : En enquêtant sur la disparition d’une ado dans une petite ville de Galice, Rosa, lieutenant de la Garde civile, découvre des secrets bien gardés qui la touchent de près.



Un trailer : Cliquez ICI.



Noël S’invite A La Maison



Résumé : L’architecte d’intérieur Benjamin Bradley, alias M. Noël, travaille avec sa fidèle équipe de « lutins » pour aider des familles à transformer leur maison pour les fêtes.



Un trailer : Cliquez ICI.



Un Noël Extra



Résumé : Un jeune lutin prend un petit extraterrestre pour un jouet de Noël, ignorant qu’il a l’intention de supprimer la gravité de la Terre et de voler tous les cadeaux !



Un trailer : Cliquez ICI.



Shawn Mendes : In Wonder



Résumé : Ce documentaire spontané suit Shawn Mendes au cours d’une tournée mondiale, alors qu’il se confie sur sa célébrité, ses relations et son avenir musical.



Un trailer : Cliquez ICI.



