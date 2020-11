JONSBO nous propose un nouveau boitier PC : Le UMX6.



Oui, le goût est personnel, mais nous aimons vraiment celui-ci. Voici le nouveau boîtier de PC de type tour UMX6 qui utilise des panneaux d'aluminium pliés, dont JONSBO s'est fait une spécialité.















Le modèle phare de la même marque peut être équipé d'un grand radiateur de 360 mm, d'une carte graphique jusqu'à 330 mm et d'un bloc d'alimentation jusqu'à 200 mm. Il prend également en charge le facteur de forme E-ATX, avec une largeur maximale de 285 mm. UMX6_1024x768c Les deux panneaux latéraux sont en verre trempé, et les baies d'entraînement sont de 2,5 pouces x2 et 3,5 pouces x2 (également disponible en 2,5 pouces x4).



Il y a 8 emplacements d'extension, et le refroidisseur de l'unité centrale supporte jusqu'à 169 mm de hauteur. UMX6_1024x768f Le haut du ventilateur de refroidissement est de 120mmx3/140mmx2 (compatible avec un radiateur de 360/280mm), l'arrière est de 120mmx1 (compatible avec un radiateur de 120mm), et le bas est de 120mmx2.



Le port d'entrée/sortie est équipé d'un port USB de type Cx1, USB3.0x1, USB2.0x2, d'un terminal audio x1 et d'un terminal micro x1. UMX6_1024x768e UMX6_1024x768d La taille du corps principal est de 224 mm de largeur, 482 mm de profondeur, 501 mm de hauteur et 11,7 kg de poids. Les facteurs de forme compatibles sont ATX/MicroATX/Mini-ITX en plus de E-ATX.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D