SILVERSTONE nous propose un nouveau ventirad CPU : Le XE02-2066.



SilverStone a annoncé un nouveau refroidisseur de processeur appelé "XE02-2066" pour LGA20xx d'une hauteur totale de 64,5 mm, compatible avec les serveurs montés en rack 2U.















La simplicité de cette conception et la facilité d'installation nous fascinent. Refroidisseur de processeur pour LGA20xx d'une hauteur totale de 64,5 mm. La forme de la prise est compatible avec les modèles Square et Narrow, et convient aux serveurs montés en rack 2U et aux petites stations de travail. De plus, la grande plaque de base est équipée de caloducs φ6mm x 4, et la chaleur générée par le CPU peut être rapidement transférée aux ailettes en aluminium.



De plus, en adoptant un ventilateur à grande vitesse à double roulement à billes de 60 mm de diamètre (volume d'air 43 CFM/pression statique 21,08 mm H2O/niveau sonore 52 dBA/durée de vie du produit 140 000 heures) avec une vitesse de rotation de 1 600 à 8 400 tr/min, le TDP est compact. Il peut supporter jusqu'à 165W.



La taille du corps principal est de 90 mm de large, 90 mm de profondeur et 64,5 mm de hauteur. Une graisse thermique est appliquée à l'avance sur la base thermique de l'arbre.



Pas de date ni de prix pour le moment.



