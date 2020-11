Rocket Lake à 5,5 GHz pourrait être la réponse d'Intels contre le Ryzen 9 5950X.



Une fuite basée sur le Cinebench R20 indique qu'Intel pourrait se préparer à reprendre la tête des performances de jeu avec ses futurs processeurs Rocket Lake. La clé pour atteindre une telle valeur serait une horloge de boost massive de 5,5 GHz. Je ne peux craindre un point culminant du TDP que si c'est le cas.







Le rapport a été posté par CapFrameX sur Twitter et approuvé par les gens de PCGamer. Le tweet, en bref il dit seulement que Rocket Lake a marqué 655 points sur Cinebench R20, le plaçant juste devant le Ryzen 9 5950X, qui a atteint 649 points. Pour atteindre ce score, il est mentionné que la nouvelle série dont le nom de code est Rocket Lake atteint 5,5 GHz, ce qui est considérablement plus élevé que les 4,9 GHz du Ryzen 9 5950X.Bien que Cinebench ne soit pas une référence en matière de performances dans les jeux, ses benchmarks à score unique sont assez intéressants pour établir un parallèle avec les jeux, car ce type de logiciel ne se développe pas aussi bien avec un nombre très élevé de cœurs.



Cette nouvelle série de CPU sera basée sur les cœurs Sunny Cove, mais toujours à 14 nm. Cette décision permettrait à Intel d'élever les fréquences aux chiffres qui apparaissent dans Cinebench, bien qu'en inconvénient elle apporterait une consommation d'énergie assez intense et une limitation du nombre de cœurs.



