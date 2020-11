Der8auer teste le refroidisseur TEC d'Intel sur un AMD Ryzen 9 5950X.



Der8auer a pris le dernier refroidisseur TEC d'Intel, construit en partenariat avec EKWB, et l'a intégré sans cérémonie dans un processeur AMD Ryzen 9 5950X. Eh bien, pas complètement sans cérémonie - il y a eu de nombreux aménagements qui ont dû être faits pour y parvenir.



Tout d'abord, comme il s'agit d'une solution conçue spécifiquement pour les processeurs et les sockets Intel, Der8auer a dû se frayer un chemin à travers un certain nombre de pièces de refroidissement pour pouvoir adapter la solution TEC au socket AM4.



De plus, le TEC d'Intel nécessite un contrôle logiciel approfondi pour fonctionner correctement - un contrôle logiciel qui ne fonctionne qu'avec le silicium d'Intel, bien sûr. Der8auer devait donc disposer d'une deuxième machine équipée d'un processeur Intel 10900K pour contrôler le logiciel du cryo-refroidisseur Intel.







Dans l'ensemble, les résultats ont été pour le moins intéressants. Le Ryzen 9 5950X à 16 noyaux et 32 threads a enregistré des températures de 90 °C pour le CCD à chargement central, avec la solution TEC désactivée, qui sont rapidement descendues à 50 °C seulement lorsque le cryo-refroidisseur fonctionnait. Avec une charge de jeu, le 5959X a atteint jusqu'à 5,050 GHz en mono-cœur sur son profil de boost automatique.



La puce entière a souvent atteint 4,8 à 4,9 GHz sur tous les noyaux en même temps (avec des variations entre les CCD) avec cette solution de refroidissement et cette charge de travail. Avec le TEC fonctionnant en mode non régulé - c'est-à-dire sans tenir compte de la température de fonctionnement du processeur et de la consommation d'énergie pour le processus de refroidissement - le Ryzen 9 5950X a atteint une température du cœur de 2 °C, et a augmenté les fréquences jusqu'à 5323 MHz sur tous les cœurs - avant de s'écraser.







Un travail intéressant que l'on peut voir sur vidéo après la pause ; on peut être sûr que la plupart des spécialistes du refroidissement des PC travaillent déjà sur leurs propres solutions de refroidissement basées sur les technologies de l'information et de la communication (TIC), suite à la réussite d'Intel dans ce domaine.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



TOM'S HARDWARE