HyperX lance le mini-clavier HyperX x Ducky One 2 avec Black Colorway.



HyperX, la division jeux de Kingston Technology Company, Inc. a annoncé aujourd'hui sa deuxième collaboration avec la société de fabrication de claviers DuckyChannel International Co. Ltd - le clavier mécanique de jeu HyperX x Ducky One 2 Mini en édition limitée.



Construit avec une couleur noire et un facteur de forme de 60 %, HyperX x Ducky One 2 Mini est doté de commutateurs mécaniques linéaires rouges HyperX conçus pour la performance, la longévité et un taux de clic de 80 millions par commutateur. Le clavier comprend des touches RVB rétro-éclairées pour un éclairage plus intense avec des effets de lumière radiante et utilise le design du clavier Ducky One 2 Mini et les capuchons de touches Ducky PBT à double frappe sans couture.







"Connus sur le marché des jeux pour leurs claviers mécaniques de haute qualité et performants, nous sommes ravis de nous associer à nouveau avec Ducky pour notre deuxième collaboration en matière de claviers en édition limitée", a déclaré Jennifer Ishii, responsable commerciale des claviers chez HyperX. "L'HyperX x Ducky One 2 Mini est un excellent ajout à la gamme de claviers HyperX et offre aux fans d'HyperX et de Ducky une nouvelle option de couleur entièrement noire pour compléter la configuration de leur système de jeu".



HyperX x Ducky One 2 Mini se caractérise par un format ultra compact à 60 % et une disposition peu encombrante qui maximise l'espace du bureau pour un mouvement ultime de la souris. Le clavier utilise des interrupteurs mécaniques linéaires rouges HyperX conçus avec un point d'action plus court et un temps de déplacement plus court pour une action plus réactive des interrupteurs.



L'HyperX x Ducky One 2 Mini utilise des conceptions de LED exposées des commutateurs HyperX avec des capuchons de touches Ducky PBT à double coup sans couture avec des fonctions secondaires imprimées sur les côtés des capuchons de touches pour une reconnaissance rapide. La prise en charge de Ducky Macro 2.0 permet aux utilisateurs de personnaliser l'éclairage avec les commandes du clavier intégré et de personnaliser les macros, offrant jusqu'à six profils personnalisés activés par le matériel.



HyperX x Ducky One 2 Mini est un clavier en édition limitée avec un total de 6 500 unités disponibles dans le monde entier. Chaque clavier est marqué au laser avec un numéro d'édition unique sur la base du clavier. HyperX x Ducky One 2 Mini se caractérise par un design élégant noir sur noir sur un cadre élégant et durable avec trois angles de clavier réglables. HyperX x Ducky One 2 Mini comprend également un tire-bouchon Ducky, des capuchons colorés supplémentaires (dont la touche Ducky Year of the Rat) et une barre d'espace exclusive conçue par HyperX.



Disponibilité



Le mini-clavier de jeu HyperX x Ducky One 2 est disponible au prix de 109.99 Dollars aux États-Unis. Le clavier en édition limitée sera mis en vente le 18 Novembre 2020 à 8 heures du matin (HNP). Il est également disponible en Europe.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



