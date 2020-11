Colorful prépare la mémoire DDR4-4000 C14 pour les processeurs Ryzen de la série 5000.



Colorful, un fabricant chinois de composants pour PC connu pour ses cartes graphiques, prépare apparemment une version spéciale de RAM pour les processeurs AMD Ryzen série 5000. Cette nouvelle arrivée fait partie de la série iGame que propose Colorful. Grâce aux forums SMZDM, nous disposons des spécifications de la future RAM iGame, spécialement adaptée aux processeurs de la série Ryzen 5000. La nouvelle mémoire iGame de Colorful est dotée d'un circuit imprimé entièrement blanc sans dissipateur de chaleur et des B-dies de Samsung conçus pour une vitesse et des performances maximales.







Les puces tournent à 4000 MT/s avec un timing très strict. La mémoire comporte des temporisations C14 (14-14-14-35) qui sont censées réduire la latence du système et améliorer encore les performances. On estime qu'une telle configuration nécessitera 1,5 volt pour l'alimenter. Bien que le nom exact, la date de lancement et le prix soient inconnus, nous ne pouvons qu'attendre de voir comment Colorful va s'en sortir.



SMZDM