BIOSTAR annonce le P500 Portable SSD.



BIOSTAR, une marque leader de cartes mères, cartes graphiques et périphériques de stockage, annonce aujourd'hui la toute nouvelle série de SSD P500 Portable. Conçue avec la technologie de pointe la plus récente, la toute nouvelle série P500 Portable SSD de BIOSTAR est rapide, efficace et durable, avec un boîtier en aluminium conçu pour dissiper rapidement la chaleur, protéger des décharges électrostatiques, fournir une rigidité structurelle et avoir un aspect élégant tout en le faisant.











Le design épuré et raffiné du SSD de la série P500 Portable est encore défini par son système de voyants lumineux RVB intégré avec un interrupteur intelligent unique qui fonctionne en inclinant l'appareil dans un angle de 45 degrés ou plus, ce qui éteint automatiquement les voyants RVB de l'unité SSD et les rallume lorsque l'appareil est posé à plat sur une surface. Cette conception intelligente sans interrupteur renforce encore la protection de l'appareil contre les décharges électrostatiques et la perte de données.







Disponible dans des capacités allant de 512 Go, 1 To et 2 To, le nouveau SSD de la série P500 Portable est équipé d'un connecteur USB 3.2 Gen2 Type-C offrant 10 Gbps de vitesse de transfert de données ultra rapide grâce à sa technologie de stockage NVMe supérieure qui est extrêmement utile pour les créateurs de contenu et les joueurs avec des temps de chargement plus rapides, une connectivité universelle et la fiabilité supérieure de BIOSTAR pour les solutions de stockage très exigeantes.



BIOSTAR promet la meilleure solution de stockage portable du marché avec sa nouvelle série P500 Portable SSD. Que vous soyez un créateur de contenu ou un joueur passionné, les SSD de la série P500 offriront des performances inégalées dans un format abordable, afin que les consommateurs puissent stocker plus de données et économiser plus d'argent.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



