JONSBO nous propose un nouveau ventirad CPU : Le CR-2100.



Jonsbo a présenté aujourd'hui le CR-2100, un refroidisseur de CPU à double empilement d'ailettes en aluminium. Sa conception implique six caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur, qui tirent la chaleur directement de la base, la transmettant à deux cheminées d'ailettes en aluminium, qui sont ventilées par une paire de ventilateurs inclus en mode push-pull.







Les deux heat-pipes sont recouvertes d'une plaque supérieure en plastique ornée du logo Jonsbo. Le refroidisseur se situe presque en dessous de la hauteur limite de 160 mm de la plupart des tours de réfrigération, mesurant 120 mm x 159 mm x 134 mm (LxHxP) et pesant 900 g.







Chacun des deux ventilateurs de 120 mm tourne entre 700 et 1 500 tr/min, poussant jusqu'à 62,8 CFM d'air, avec un niveau sonore pouvant atteindre 29,5 dBA. Parmi les types de prises pour CPU pris en charge, on trouve LGA1200, AM4, LGA115x et LGA2066.







La société n'a pas révélé les prix.



